美麗灣仲裁官司 黃健庭提醒饒慶鈴發言要謹慎

台東美麗灣渡假村仲裁官司，台東縣長饒慶鈴日前透露未來賠錢難以避免。前縣長黃健庭昨夜在臉書上提醒饒慶鈴，發言要謹慎。

饒慶鈴5月26日在台東縣議會縣政總質詢時，回答縣議員陳志峰有關美麗灣仲裁案的質詢時透露「未來賠錢難以避免」、「傳出業者索賠金額上看10億元，目前她也無法確定金額」。

隔日饒慶鈴在臉書進一步貼文說：「為什麼經歷這麼多任縣長、這麼多關心美麗灣的民意代表（無論藍綠）、包括居民、環保團體，甚至極具名望的社會賢達等等，大家提供了無數的意見，似乎都言之有理，但是為什麼都解決不了問題？我甚至還聽聞，曾經中央政府有意出面解決爭議，只可惜當時的決策者選擇了不一樣的方式。」

饒慶鈴又提到：「既然，歷史的錯誤已經是既成事實，無論如何，我一定要想辦法，讓錯誤變得有意義，甚至可能判決後的巨額買回，錢在哪裡？購回後如何經營？人在哪裡？真的沒有那麼簡單…我一定盡我所能。」

黃健庭昨天深夜在臉書貼文表示，看完饒慶鈴近日對美麗灣仲裁案的發言和臉書貼文後，認為有必要將幾個關鍵事實再說清楚。

他說，美麗灣是合法建物，但因2次通過的環評，皆被行政法院判定無效，因此無法做為飯店經營。從2004簽約至今，營運之日遙遙無期，業者於是提出解約仲裁以求停損。因為美麗灣採BOT模式，政府提供土地，由業者出資興建並經營。既然要解約，業者要求政府買回建物、補償損失是必然的，接下來，縣政府要如何主張來捍衛自己的權益，是嚴正的課題。

他說：「在我任內，關於美麗灣的作為都清楚向議議會會報告，當時的饒議長（饒慶鈴），從未表達任何指正，現在卻在臉書上把大家過去的努力說成『都是錯誤』，實在令人不解！？更何況縣政府至今對仲裁案的態度還是希望業者履約。」

黃健庭也建議幕僚，應該提醒饒慶鈴，仲裁進行中，要謹慎公開發言，「錯誤」、「賠償」等用語皆不洽當，更不能擅自推估買回金額，極有可能影響仲裁庭作出對台東縣政府不利的判斷，不能不慎。

日前雜誌公布台東縣長饒慶鈴連2年獲雜誌4.5星評價，前縣長黃健庭認為饒慶鈴已完全進入狀況，於5月29日起辭掉台東縣政府「縣政首席顧問」一職。