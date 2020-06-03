基隆海邊揚帆片片吸目光 首屆海大盃基隆嶼繞島將登場

受到新冠肺炎疫情影響，今年基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽停辦，去年獲得總冠軍的國立台灣海洋大學帆船隊特別在台灣疫情趨緩後，決定舉辦第一屆海大盃帆船邀請賽，有6個船隊參賽，7日進行基隆嶼繞島賽，最近各隊加緊練習，海上揚帆片片，吸引民眾目光，民眾可到海邊欣賞。

台琉盃國際帆船賽是台灣與日本間唯一的重型帆船比賽，也是日本跨國比賽的三大賽事之一，也是台灣最早的國際帆船賽事，已經邁入第19年，今年受到新冠肺炎疫情影響停辦，讓國內許多帆船運動愛好者感到遺憾。

海大帆船隊隊長陳永哲學生說，在學校經費有限的情況下，為了籌辦這次比賽，所有帆船隊的學生都沒日沒夜地投入船隻維修保養整備工作，包括船架的除鏽上保護漆、刮除船底附生的藤壺、貽貝等海洋生物、船殼破損修補、各項設備組件保養等，全部自己動手做，希望能夠讓船隻維持最好的狀況，比賽的時候能夠拿到好成績。

海大盃帆船邀請賽共有F one（艾弗萬休閒發展有限公司）、Vision（津）、ABEL（亞伯號）、航海人73號、海大躍進號及海大活力號等6個隊伍參加，將於6月7日上午10:00從碧砂漁港及海大夢想基地小艇碼頭出發，進行基隆嶼繞島賽。

海大帆船隊教練林季燕老師說，要培養一支船隊參加國際賽事是一項相當困難的挑戰，不論是船隻購置、平常的維護保養、人員的訓練以及參加國際賽事的費用都相當可觀，7年前在張清風校長大力支持下，海大成立帆船隊，也開啟了校內蓬勃的海洋休閒運動風氣，這幾年海大帆船隊也在各項國際賽事獲得很好的成績。