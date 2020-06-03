快訊

直播／今日無新增病例 428人解除隔離

白宮外天下圍城: 美軍「鎮暴支援兵團」華府郊外集結中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆海邊揚帆片片吸目光 首屆海大盃基隆嶼繞島將登場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供
基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供

受到新冠肺炎疫情影響，今年基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽停辦，去年獲得總冠軍的國立台灣海洋大學帆船隊特別在台灣疫情趨緩後，決定舉辦第一屆海大盃帆船邀請賽，有6個船隊參賽，7日進行基隆嶼繞島賽，最近各隊加緊練習，海上揚帆片片，吸引民眾目光，民眾可到海邊欣賞。

台琉盃國際帆船賽是台灣與日本間唯一的重型帆船比賽，也是日本跨國比賽的三大賽事之一，也是台灣最早的國際帆船賽事，已經邁入第19年，今年受到新冠肺炎疫情影響停辦，讓國內許多帆船運動愛好者感到遺憾。

海大帆船隊隊長陳永哲學生說，在學校經費有限的情況下，為了籌辦這次比賽，所有帆船隊的學生都沒日沒夜地投入船隻維修保養整備工作，包括船架的除鏽上保護漆、刮除船底附生的藤壺、貽貝等海洋生物、船殼破損修補、各項設備組件保養等，全部自己動手做，希望能夠讓船隻維持最好的狀況，比賽的時候能夠拿到好成績。

海大盃帆船邀請賽共有F one（艾弗萬休閒發展有限公司）、Vision（津）、ABEL（亞伯號）、航海人73號、海大躍進號及海大活力號等6個隊伍參加，將於6月7日上午10:00從碧砂漁港及海大夢想基地小艇碼頭出發，進行基隆嶼繞島賽。

海大帆船隊教練林季燕老師說，要培養一支船隊參加國際賽事是一項相當困難的挑戰，不論是船隻購置、平常的維護保養、人員的訓練以及參加國際賽事的費用都相當可觀，7年前在張清風校長大力支持下，海大成立帆船隊，也開啟了校內蓬勃的海洋休閒運動風氣，這幾年海大帆船隊也在各項國際賽事獲得很好的成績。

在沒有任何經費補助的狀況下如何辦到的？陳永哲表示，要舉辦帆船邀請賽幾乎是不可能的，非常感謝艾弗萬休閒發展有限公司董事長陳俊材與台大EMBA帆船隊隊長友晶科技董事長彭顯恩大力贊助與參賽，以及許多海大校友對於帆船隊的支持，讓賽事能夠順利進行。

基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供
基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供
基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供
基隆海邊揚帆片片吸目光，首屆海大盃基隆嶼繞島將登場。圖／海大提供

海大 基隆嶼 新冠肺炎

延伸閱讀

謝立功：民眾黨、國民黨2022有合作空間

被問是否入閣？林右昌：會是很大肯定 但現要做好市長

傳說中50年前恐龍溜滑梯長這樣 基隆中正公園記憶特展

基隆首次辦國慶晚會 安排僑胞難忘之旅

相關新聞

影／鯨喜！ 花蓮賞鯨船遇今年首尾抺香鯨

花蓮多羅滿賞鯨船今天出航，在海上巧遇今年第一頭抹香鯨，不但噴出水花，還舉尾下潛，讓賞鯨客驚呼連連。

基隆海邊揚帆片片吸目光 首屆海大盃基隆嶼繞島將登場

受到新冠肺炎疫情影響，今年基隆國際帆船賽暨台琉國際帆船賽停辦，去年獲得總冠軍的國立台灣海洋大學帆船隊特別在台灣疫情趨緩後...

影／宜蘭選舉委員會委員名單「綠到出汁」全無國民黨員

宜蘭縣選舉委員會委員扣除一名當然主委外，其餘10名委員全無國民黨籍。藍營縣議員林岳賢質詢時表示，有違政黨比例，要求縣府聘...

一個美麗灣 引爆饒慶鈴與黃健庭臉書「美麗」筆戰！？

美麗灣仲裁官司結果尚未出爐，現任縣長饒慶鈴與前任縣長黃健庭，這幾天都透過個人臉書發表論述，但耐人尋味的是內容似乎都意有所...

台東達仁衛生所缺正式醫師 衛生局：已公告招募

台東醫療資源缺乏，最南端的達仁衛生所6月起無正式醫師，鄉民期盼有個長期固定醫生服務。縣衛生局表示，除已公告招募醫師，也安...

傳說中50年前恐龍溜滑梯長這樣 基隆中正公園記憶特展

基隆市文化局本月16日起28日在文化中心1樓展出「基隆中正公園及文化中心人文記憶特展」，展示很多市民提供的老照片，泛黃的...

孩童破壞 蘭院畢展4組作品像被轟炸毀滅

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，學生花10個月心血做成的畢展卻遭小孩破壞，4組作品被重壓摧毀殆盡，...

基隆首次辦國慶晚會 安排僑胞難忘之旅

內政部次長陳宗彥和基隆市長林右昌昨天共同宣布，今年國慶晚會將在基隆舉辦，陳宗彥說，因為基隆是一個特別的海港，受到疫情很大...

蛇、鳥害短路 東部火車8班延誤

台鐵東部幹線瑞穗至光復段昨天清晨5時18分起，電車突無電力可用，台鐵人員發現，電車線開關上有個鳥巢，但清除後仍然短路，進...

基巿府機關場館 不強制戴口罩

中央宣布6月7日大解封，北市除校園外其餘均比照辦理，北市教育局昨邀集教師會等團體討論，原本高中職以下校園要封閉到7月14...

瑞穗鄉立圖書館重新開幕 畫分分齡閱讀空間

斥資千萬瑞穗鄉立圖書館整耗時1年半整建後重新開幕，今天舉行開幕典禮。瑞穗鄉公所表示，圖書館進行原有建築整修、內部裝潢、館...

太平山鳩之澤路斷、溫泉管壞暫停業 6月6日恢復營運

太平山國家森林遊樂區「鳩之澤」溫泉區上個月（5月）31日因道路中斷、溫泉管線嚴重損壞，暫時停止營業，預計搶修後，在6月6...

熱門新聞

伴桃園人走過15年 IKEA桃園店7月將吹熄燈號

桃園人限定！憑市民卡享麥當勞豬肉滿福堡買一送一

企業仍難過！ 彰化5千多人放無薪假、2千多人資遣

小客車闖竹南=香山鹽水平交道 西線持續封鎖中

打敗龜山長庚里 桃園區這里成「桃園最有錢里」

全台前10名最有錢里缺建設 蓮潭里長：只有一座搖搖馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。