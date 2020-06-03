影／鯨喜! 花蓮賞鯨船遇今年首尾抺香鯨

花蓮多羅滿賞鯨船今天出航，在海上巧遇今年第一頭抹香鯨，不但噴出水花，還舉尾下潛，讓賞鯨客驚呼連連。

隨著疫情趨緩，賞鯨也逐漸加溫，多羅滿賞鯨船今早載著20多人出海，有20多年賞鯨船長經驗的江文龍出海發現海上南流較強，判斷可能會有大型鯨被潮水推進來，於是向東航行，果然，才航行約30分鐘，就巧遇抹香鯨。

多羅滿賞鯨業者呂世明表示，根據船長回報，當時遇到兩頭抹香鯨，但其中一頭很快就下潛，另一隻游了幾分鐘，噴出大量水花，也跟著舉尾下潛，根據目測，這頭抹香鯨約14公尺，應是成年鯨。

抹香鯨是齒鯨中最大的鯨種，台灣東部海域在夏季賞鯨時，可看到抹香鯨出沒的紀錄，不過，抹香鯨因為潛水時間長，在海上看到的機會不大。多羅滿賞鯨從前年開始記錄賞鯨船出海時觀察到的鯨豚種類，這兩年統計，前年6到9月有30趟次看到抹香鯨，以9月12個趟次最多，去年5到7月11次，其中光是7月就看到9次，其他月分都掛零，若依出海趟次換算，抹香鯨的目擊機率為2.11%，