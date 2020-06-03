東部鬼頭刀旺季抓無 黑鮪魚卻大爆發
最近應是東部鬼頭刀的旺季，但成功鎮新港區漁會總幹事陳俊銘說，近期漁民抓不到鬼頭刀，黑鮪魚卻大爆發，比去年同期捕獲量多了4、5倍，可望突破100尾。
鬼頭刀又稱飛烏虎，每年4至6月洄游到台灣東部的海域，為當地漁民創造豐富的經濟來源，成功漁港每年出產約3000至5000公噸，占台灣東部總漁獲量一半以上。
陳俊銘今天接受中央社記者訪問表示，最近不知道什麼原因鬼頭刀漁獲量大減，但黑鮪魚量大增，與去年同期相比，黑鮪魚捕獲20尾，今年截至目前已捕獲80多尾，上看百尾。
「雖然黑鮪魚具重量、拍賣都有人喊價，但受武漢肺炎影響，市場行情不如預期，影響漁民收入。」陳俊銘說黑鮪魚量多價低，且是生的食材，餐飲消費習慣受疫情改變。
昨天下午漁船回到成功漁港，共捕獲8尾黑鮪魚，魚市場交易拍賣格差距甚大，起鉤還是「活肉」的喊到新台幣一公斤500元，其餘都只有250元左右。
成功鎮愛鄉協會總幹事鄭國正說，鬼頭刀漁獲量大減，推測應是冬季時許多鬼頭刀幼魚就被漁民捕獲，導致近期抓不到了。
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