金牌主廚轉任醫院大廚 醫院餐也能很美味

醫院餐給人的印象往往是一成不變，跟美味掛不上邊，不過曾獲中餐烹飪金牌獎及台灣觀光學院廚藝系主任的廖天國主廚，退休後仍不減對廚藝的熱情，今年轉任門諾醫院壽豐分院餐廳大廚，發揮所長並配合營養師的建議，分院醫務部主任醫師王迺燕說，「在醫院裡吃飯已成為一種享受」。

曾獲國際技能競賽中餐烹飪全國賽金牌獎的廖天國老師，在高雄國賓飯店服務20年，後到台灣觀光學院任教，離開學校後，在今年3月正式加入門諾壽豐分院，任職餐廳大廚。

廖天國說，醫院的料理過程與飯店業界的製作方式不同，受限於送餐時間，也無法將料理做到像飯店精緻，但秉持著廚師的初衷，仍投入心思修改流程，並配合營養師的建議與分析，打破一般人對健康飲食就是食之無味的誤解。

他指出，醫院餐在油、鹽、糖等份量上多有限制，因此比起在飯店工作，醫院大廚反而要絞盡腦汁，如何才能兼顧健康與美味。雖然醫院工作較費體力，但想到病患住院很辛苦，如果在餐飲上用心與創新，讓患者在住院時感到小確幸，辛苦一點也是值得的。

門諾壽豐分院營養組長張矞婷說，壽豐分院除提供200床急、慢性精神科及長者失智住院照顧，院區內還設有「門諾精神護理之家」及「門諾壽豐護理之家」，由於住院的病患通常是以「年」為單位，因此餐食對患者來說更重要。