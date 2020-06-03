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一個美麗灣 引爆饒慶鈴與黃健庭臉書「美麗」筆戰！？

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
美麗灣仲裁官司結果尚未出爐，現任縣長饒慶鈴（左）與前任縣長黃健庭（右），這幾天都透過個人臉書發表論述。本報資料照片
美麗灣仲裁官司結果尚未出爐，現任縣長饒慶鈴（左）與前任縣長黃健庭（右），這幾天都透過個人臉書發表論述。本報資料照片

美麗灣仲裁官司結果尚未出爐，現任縣長饒慶鈴與前任縣長黃健庭，這幾天都透過個人臉書發表論述，但耐人尋味的是內容似乎都意有所指，令外界看了認為兩人關係似乎生變？應該還有後續發展。

前縣長黃健庭昨晚在個人臉書貼文寫道，進行中的「美麗灣解約仲裁」提出四點說明，其中第四點內容：在我任內，關於美麗灣的作為都清楚向議會報告，當時的饒議長，從未表達任何指正，現在饒縣長，卻在臉書上把大家過去的努力說成「都是錯誤」，實在令人不解！？更何況縣府至今對仲裁案的態度還是希望業者履約。

此外，幕僚也應該提醒縣長，仲裁進行中，要謹慎公開發言，「錯誤」、「賠償」等用語皆不洽當，更不能擅自推估買回金額，極有可能影響仲裁庭作出對縣府不利的判斷，不能不慎。

而在黃寫出美麗灣解約仲裁說明前，饒慶鈴在5月27日先在個人粉絲頁針對美麗灣仲裁，貼文我要讓「美麗灣」再度「美麗」，內容寫說？為什麼經歷這麼多任縣長、這麼多關心美麗灣的民意代表（無論藍綠）、包括居民、環保團體，甚至極具名望的社會賢達等等，大家提供了無數的意見，似乎都言之有理，但是為什麼都解決不了問題？我甚至還聽聞，曾經中央政府有意出面解決爭議，只可惜當時的決策者選擇了不一樣的方式。

至於當初參與美麗灣決策的所有當事人，每個人都有一套充分的理由，說明他們是對的。每個人都是對的，為什麼最後的結果卻是錯？「美麗灣」成為錯誤的代名詞，而且是所有台東人必須共同承擔的負面結果。未來，無論仲裁結果如何，我是現任的台東縣長，我都必須代表台東縣政府面對。

不過，更耐人尋味的是5月27日饒慶鈴PO文完後，5月29日黃健庭貼文恭喜饒獲得遠見雜誌4.5星評價，即宣布辭去縣府「縣政首席顧問」，饒也留言感謝黃。

美麗灣 饒慶鈴 黃健庭

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