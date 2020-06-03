台東達仁衛生所缺正式醫師 衛生局：已公告招募

台東醫療資源缺乏，最南端的達仁衛生所6月起無正式醫師，鄉民期盼有個長期固定醫生服務。縣衛生局表示，除已公告招募醫師，也安排其他醫師輪值支援，無縫接軌看診。

衛生局長黃明恩表示，達仁鄉衛生所6月起因唯一正式醫生服務期滿轉調延平鄉，因此，正式醫生暫時空缺，但周一至周五都有輪值醫師支援，不會沒有醫師服務看診。

達仁衛生所位於台東縣境最南端，所內編制正式醫師2名，由於鄉內沒有其他醫療診所，鄉民看醫就診都仰賴衛生所，但原本缺1名醫師，現在唯一醫師調離，鄉民憂心。

「聽到衛生所醫師離開，很訝異！」 鄉民沙冷冷（saljeljeng）說，衛生所醫師很少會待很久，每次看診都是不一樣的醫師，很不習慣，還要有長期固定的醫師比較好。

衛生局表示，縣內16個鄉鎮衛生所，目前醫師人力共有4名缺額，達仁衛生所就佔了2名，除了線上公告招募，也尋求公費生分發，希望儘快補足醫生不足的問題。