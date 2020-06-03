傳說中50年前恐龍溜滑梯長這樣 基隆中正公園記憶特展
基隆市文化局本月16日起28日在文化中心1樓展出「基隆中正公園及文化中心人文記憶特展」，展示很多市民提供的老照片，泛黃的照片有著40、50年基隆人的共同生活記憶，重新喚起基隆人內心深處記憶與情感，也做為改造中正公園的元素。很多基隆人的都記得的「恐龍溜滑梯」老照片也出現。市長林右昌說，恐龍溜滑梯是大家共同記憶，只要是基隆人應該沒有沒去玩過。
基隆市中正公園承載基隆幾代人的記憶，是孩子們童年遊戲的場所、少男少女們約會的地方，市政府為了找回當年的記憶展開老照片徵集令，有不少市民提供兒時回憶的各種照片。中正公園以前的恐龍溜滑梯、大老虎， 還有章魚、大象等有40、50年歷史，很讓人懷念，可惜都拆了。
參與計畫的池麗菁表示，很開心能夠參與這次特展，她在民國64年的時候，與大學同學一起在忠烈祠長階梯留影，成為生命中重要回憶，而40年來這個階梯更是日常生活一部份，因為她就生活在中正公園裡。
基女校友安安分享她的記憶，她說，跟大多數基隆學子一樣，把文化中心當作求學生活重心，偌大閱覽室座位區，就像電影院一樣，總是找尋自己偏愛幾排幾號，帶著學生時代戀愛賀爾蒙，在這個城市噴發。
市府與文化局向中央爭取中正公園改造經費，工程將陸續動工，明年將呈現截然不同風貌。在改造之前，文化局特別舉辦記憶特展，希望能再一次喚起基隆人，對於這兩個地方記憶，重溫過去時光，共同期待更優質文化休閒場域。
林右昌說，整個基隆正在不斷翻轉中，今年文化中心包括1樓大廳、演藝廳將進行大規模整改建，中正公園兒童遊戲場，尤其恐龍溜滑梯是大家共同記憶，只要是基隆人應該沒有沒去玩過，是基隆人非常重要城市記憶。
文化局表示，這項人文記憶特展，以「尋人啟事 Missing You」為主題，透過記憶徵集、在地居民訪談、影像裝置、藝術創作、民眾參與計畫，呈現出中正公園與文化中心，跨越不同世代豐富人文歷史樣貌。還將展出十餘位訪談者，在這兩地點所發生的故事，找到在地青年藝術家葉雨涵，以童年回憶為發想，創作動畫作品，帶給民眾更多溫暖與感動。
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