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蛇、鳥害短路 東部火車8班延誤

聯合報 / 記者王思慧／花蓮報導
台鐵維修人員清除鳥巢和蛇，讓列車恢復供電。圖／台鐵提供
台鐵維修人員清除鳥巢和蛇，讓列車恢復供電。圖／台鐵提供

台鐵東部幹線瑞穗至光復段昨天清晨5時18分起，電車突無電力可用，台鐵人員發現，電車線開關上有個鳥巢，但清除後仍然短路，進一步巡察才發現，一條被電成焦黑的保育類黑眉錦蛇高掛椼架上，導致短路。經4小時搶修，終於恢復通電，約760名旅客因此受影響。

台鐵花蓮運務段長吳金添指出，台鐵一早發現電車無電，受影響的車站包含瑞穗、富源、大富、光復4站，各班次南下、北上列車都延誤。人員檢查後，在富源車站4號電車線開關上發現鳥巢，看似剛築好不久，但裡面並無小鳥，清除鳥巢後，仍未恢復通電。

台鐵只好派出電力維修車巡察路線，維修人員繼續找出原因，在富源車站附近的53-41號電桿上的桁架上發現一條黑眉錦蛇，早已被電死燒成焦黑，因此造成電力短路，經過清除搶修，上午9時38分終於恢復雙向列車通行。

吳金添說，台鐵列車電線是高壓電，電線裸露，發現蛇的時候已是「三分熟」，以往也曾發生鳥類、飛鼠或松鼠碰觸而跳電，而這次蛇爬上電線算滿少見的。有民眾懷疑，蛇因要吃小鳥才觸電，吳說，蛇距離鳥巢有幾百公尺，應不太可能。

台鐵表示，為避免延誤旅客行程，安排4514次區間車，於光復站換乘；由花蓮站開往新左營站的306次自強號，以及4513次區間車，則於瑞穗站換乘由台東開往樹林的401次太魯閣號。台鐵初步統計，這次電力異常情形共影響8列次571分鐘，以及約760名旅客。

台鐵 列車

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