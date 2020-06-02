瑞穗鄉立圖書館重新開幕 畫分分齡閱讀空間

斥資千萬瑞穗鄉立圖書館整耗時1年半整建後重新開幕，今天舉行開幕典禮。瑞穗鄉公所表示，圖書館進行原有建築整修、內部裝潢、館內硬體升級、畫設區域分齡分眾閱讀空間，地下室更設有多功能教室，滿足民眾閱讀學習與休閒需求。即日起新辦借書證或借5本書就可獲贈小禮物。

瑞穗鄉公所表示，圖書館整建工程在教育部、花蓮縣政府、國立公共資訊圖書館以及學者專家們的指導下，不斷的給予教導協助，讓圖書館可更滿足民眾的需求。為提升閱讀風氣，造福上班族群及學子使用，圖書館營運時間周二至周五延長至晚上8時。

另外，為能落實分齡分眾服務，圖書館未來將持續推動「嬰幼兒」、「國小生」、「樂齡」多元閱讀活動，並配合年度書籍展示，吸引更多不同年齡層到館閱讀。針對國小生預計透過多元閱讀活動活絡閱讀興趣，與學校同步參與，在潛移默化中傳達科學知識，以從小養成閱讀習慣、擴增個人視野；並藉由書展、繪本欣賞、DIY體驗閱讀等，增進親子關係。