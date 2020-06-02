基隆午炮所位置 文化局：在虎仔山

基隆市文化局日前指球仔山又名火號山，日治時期，火號山因在正午時刻發出午砲報時而得名；不過，民眾從史料發現午砲所位在基隆虎仔山，而非球仔山，文化局表示，會虛心檢討。

基隆市文化局副局長李添慶今天表示，基隆西岸早期因港務運作關係受到管制，市府獲得的調查研究和資料較少，這幾年透過大基隆歷史場景計畫逐步蒐集，未來西岸的調查資料會更加精準，待文獻蒐集完畢後，會再重新更正，對於這次發布資訊有所落差，文化局也會虛心檢討。

基隆市文化局5月30日發布新聞稿指出，在時鐘、手錶不普及的年代，「午砲」因而誕生，會把「放砲」定在正午，當然就是為了「吃飯」這件事。

文化局指出，基隆的午砲制度地理位置好，轟然如雷，聲音遠傳東西兩岸、社寮島、仙洞、田寮港等地，到了西元1929年4月1日，基隆市廢止午砲，改發電報報午時，這是基隆市的大事，也記載於基隆市志中。