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冷峻眼神風霜臉龐 釣魚阿公如大坡池一頁滄桑史

中央社 / 台東縣2日電

台東縣池上鄉大坡池畔，戴斗笠披蓑衣的「釣魚阿公」是由漂流木拼接而成，飽受風霜的臉龐和冷峻的眼神，就像大坡池一頁滄桑史的縮影。

大坡池東邊入口處，最近多了一件由漂流木拼接而成的「釣魚阿公」，高3.2公尺，巨大的身影，頭戴斗笠，身披蓑衣，腰穿麻袋褲子，手持長長的釣竿。

「阿公」的臉龐是飽受風霜留下的刻痕，凹陷的眼眶，冷峻的眼神望向日落的湖邊。

創作者台東藝術家范志明說，他受邀參加水土保持局台東分局今年的「縱谷大地藝術季-漂鳥藝術季」創作，他在大坡池畔思考著創作題材，一位長輩告訴他大坡池過去的風光故事，讓他靈機一動，創造了「釣魚阿公」。

「釣魚阿公」代表的就是過去和現在所有的池上人，反映出大坡池走過風光到洗淨鉛華的一頁滄桑史。

范志明說，「阿公」是以上萬個台東海邊漂流木拼接而成，每個木頭都要放在對的位置，尤其是眼神部分，「阿公」的眼神帶著憂愁，帶著記憶，帶著失落，帶著曾經擁有過的美好，以及逐漸老去的眼神，就像大坡池的故事。

民國40年代，池上人喜歡以大坡池鯉魚饋贈外地親友，鯉魚長1尺以上，鄉民用報紙或日曆沾濕，貼在鯉魚的雙眼上保持濕度，再用細繩繫於背鰭便於手提，搭火車數小時到花蓮，鯉魚還能存活。因此「手提活鯉魚」成為池上客的標誌。

民國41年，池上鄉公所曾成立「大坡池塘漁業生產合作社」；民國49年，評選台東十景，描繪大坡池邊垂釣情景的「池上垂綸」入選十景之首，當年大坡池盛況可見一斑。

民國60年後，大坡池開始面臨颱風、山坡地不當開發造成的土石流等天災人禍，導致面積一度僅剩下2公頃，比一個小水塘好不到哪裡去。

民國80年後，鄉民意識到昔日的大坡池消失了，台東縣政府和池上鄉公所開始整治，未料從民國82年到87年，花了新台幣3億元的整治工程，為大坡池帶來第2次浩劫。被行政院列為國內「十大首惡」工程之一

現任鄉長張堯城5年前上任後，開始挖掉池中的人工島，讓面積恢復原來的風貌，並努力復育水中生態，期待大坡池風華再現。（編輯：陳俊碩）

台東 漂流木 行政院

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