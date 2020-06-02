「假如我是一隻貓」 花蓮40店家辦攝影比賽自力救觀光

疫情趨緩，旅遊逐步解禁，花蓮40店家集合而成的「慢成花蓮2.0」出錢出力救觀光，舉辦「花小巷」攝影比賽，邀民眾化身一隻貓，走入花蓮大街小巷，用慵懶的角度發現花蓮、用照片和文字記錄花蓮之美，即起徵件，優勝者可獲得店家提供，有吃有玩有住的福袋一份。

「慢成花蓮2.0」店家涵蓋咖啡、伴手禮、賞鯨、旅宿、海鮮餐廳等業者，成員之一的多羅滿賞鯨業者呂世明表示，花蓮是觀光立縣，很多觀光客是從全球各地而來，因為疫情衝擊，這段時間業績掉很多，成員們聚在一起，最初的想法是趁這時候上一些課程自我提升，近來疫情趨緩，大家討論過後，決定辦活動，讓更多人認識花蓮的美好。

「慢成花蓮」召集人巴俗說，花小巷攝影比賽的主題「假如我是一隻貓」，邀民眾化身成貓咪，讓心情緩慢下來，用獨特、慵懶視角來看花蓮的街巷風景，品味花蓮的歷史情懷、人文氣息及地方特色。

巴俗說，這次比賽的獎品，都由店家提供，將選出前三名及佳作，共10名，各獲得福袋一份，內含的獎品豐富，有吃有看有玩又有住。