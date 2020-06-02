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拍出基隆在地美 「美麗基隆」影片徵選開跑首獎12萬

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
拍出基隆在地美，「美麗基隆」影片徵選開跑首獎12萬元。記者游明煌／攝影
拍出基隆在地美，「美麗基隆」影片徵選開跑首獎12萬元。記者游明煌／攝影

第三屆「美麗基隆」影片徵選開跑，總決賽總獎金39萬6千元，首獎乙名獎金12萬元，希望將基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為素材拍攝下來。市長林右昌說，想要出名，來基隆就對了，歡迎各路英雄好漢前來參賽。

為宣導基隆觀光旅遊、在地文化特色、人文藝術及地方文史活動，以充實公用頻道內容及推廣市民近用為前提，鼓勵市民及外縣市民眾，將基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然景色、觀光景點、休閒旅遊、生活體驗、城市發展等作為素材記錄下來，拍攝的手法不限。比賽今年邁入第3屆，比賽機制調整，期望今年最後進入決賽的影片更具在地味、更有藝術及文化氣息。

基隆市政府觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，今年活動最大的改變是比賽機制，分成腳本企劃組及自創組二組進行徵選創作；腳本企劃組將先廣徵腳本企劃，選出10部腳本企劃團隊入圍，再結合創作工作坊，邀請專業影像師資作為指導委員，最後入圍團隊完成10部腳本企劃影片進入最後決賽；自創組部分，則是由創作者自行結合創意發想、用影片來說「基隆的故事」。

自創組通過評審入圍影片即可獲得補助2000元，共補助8部作品；腳本企劃組部分，通過評審入圍之影片即可獲補助1萬元，共補助10部作品。總決賽總獎金39萬6千元，首獎乙名獎金12萬元；第二名獎金6萬元；第三名獎金3萬元；優選3名，每名獎金1萬5千元；佳作5名，每名獎金5千元。

可上網搜尋「美麗基隆」官網下載活動簡章。參加腳本企劃組者，須於官網上傳腳本企劃，收件截止日期8月15日，並須參與2次工作坊，影片完成交付最後期限為10月5日17時止；自創組參賽者於官網上傳參賽影片連結即可參加報名，收件截止日期10月5日止。

觀銷處新聞科表示，得獎作品並將透過市府魅力基隆Youtube頻道及FB腳書專頁行銷宣傳，也會透過市府官方Line推播，讓更多人看到基隆美麗的影像創作。「美麗基隆」活動官網網址

拍出基隆在地美，「美麗基隆」影片徵選開跑首獎12萬元。記者游明煌／攝影
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