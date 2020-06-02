影／縣政顧問浮濫？宜蘭：受推薦幫忙又無給職很感謝

宜蘭縣議員謝燦輝今天質詢時，拿出「縣政顧問滿街都是」的海報，質疑說，縣政顧問是代表縣長的門面，但有的人在外的風評與形象受人質疑，要求執政團隊不要太隨便，並質疑說，有的人藉「縣政顧問」之名，連工廠都去拜訪，縣長知道嗎？認為人要挑選，要刪減。

縣議員劉添梧也表示，縣政顧問要受人稱讚，有社會地位，聘任人選不能隨便。

林姿妙指出，縣政顧問都是無給職，都是戰戰兢兢為縣政，應該不會有藉縣政顧問之名的事，也沒聽過有何不當行為，至於拜訪一事，人總有人情，總有朋友，相互關心總是要的，縣政顧問是地方推薦，幫助縣政，無給職，很感謝他們的幫忙。

縣政府回應，縣政府在民國91年8月14日函頒實施宜蘭縣政府遴聘縣政顧問要點，依據要點規定顧問遴聘條件為包括在學術或專業領域具有卓著聲譽，對縣政發展可提供專業諮詢者，對於縣政建設，有卓越經驗及專業規畫知識者，從事公共活動，其表現受國內外人士肯定認同者，人脈廣佈，能整合社會資源，有利於地方發展者。

縣政府表示，要點規定縣政顧問為無給職，但應邀出席縣政府有關會議時，各業務承辦單位得按規定支付出席費及核實支給交通費，目前縣政顧問共聘任114位，縣政顧問會因死亡，或新增、解聘，增聘而有變動，所以這幾年大概都在110人左右，皆為無給職務。