快訊

佛洛伊德出現第二份驗屍報告 警察工會憤恨反擊

震撼！家樂福即起併購頂好超市、JASONS Market Place

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／縣政顧問浮濫？宜蘭：受推薦幫忙又無給職很感謝

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員謝燦輝今天質詢時，拿出「縣政顧問滿街都是」的海報，認為人要挑選，要刪減。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣議員謝燦輝今天質詢時，拿出「縣政顧問滿街都是」的海報，認為人要挑選，要刪減。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣議員謝燦輝今天質詢時，拿出「縣政顧問滿街都是」的海報，質疑說，縣政顧問是代表縣長的門面，但有的人在外的風評與形象受人質疑，要求執政團隊不要太隨便，並質疑說，有的人藉「縣政顧問」之名，連工廠都去拜訪，縣長知道嗎？認為人要挑選，要刪減。

縣議員劉添梧也表示，縣政顧問要受人稱讚，有社會地位，聘任人選不能隨便。

林姿妙指出，縣政顧問都是無給職，都是戰戰兢兢為縣政，應該不會有藉縣政顧問之名的事，也沒聽過有何不當行為，至於拜訪一事，人總有人情，總有朋友，相互關心總是要的，縣政顧問是地方推薦，幫助縣政，無給職，很感謝他們的幫忙。

縣政府回應，縣政府在民國91年8月14日函頒實施宜蘭縣政府遴聘縣政顧問要點，依據要點規定顧問遴聘條件為包括在學術或專業領域具有卓著聲譽，對縣政發展可提供專業諮詢者，對於縣政建設，有卓越經驗及專業規畫知識者，從事公共活動，其表現受國內外人士肯定認同者，人脈廣佈，能整合社會資源，有利於地方發展者。

縣政府表示，要點規定縣政顧問為無給職，但應邀出席縣政府有關會議時，各業務承辦單位得按規定支付出席費及核實支給交通費，目前縣政顧問共聘任114位，縣政顧問會因死亡，或新增、解聘，增聘而有變動，所以這幾年大概都在110人左右，皆為無給職務。

縣政府表示，縣政顧問在公務上會正式邀請參加諮詢會議等，縣政諮商是可以給予車馬費出席費，至於個人拜訪等，則屬他們個人私領域，是否有不當，是要查證，但目前也沒有發現有此情況。

宜蘭縣長林姿妙指出，縣政顧問都是無給職，都是戰戰兢兢為縣政。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣長林姿妙指出，縣政顧問都是無給職，都是戰戰兢兢為縣政。記者羅建旺／攝影

林姿妙 人質

延伸閱讀

讓小燕鷗在淨地繁殖下一代 宜蘭成立巡守隊淨灘保護

夏日去賞鯨！東部「熱門賞鯨景點」大公開，花蓮行程千元有找

停辦童玩節省1億 議員促發消費券

宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

相關新聞

拍出基隆在地美 「美麗基隆」影片徵選開跑首獎12萬

第三屆「美麗基隆」影片徵選開跑，總決賽總獎金39萬6千元，首獎乙名獎金12萬元，希望將基隆的地方人文藝術、名勝古蹟、自然...

影／縣政顧問浮濫？宜蘭：受推薦幫忙又無給職很感謝

宜蘭縣議員謝燦輝今天質詢時，拿出「縣政顧問滿街都是」的海報，質疑說，縣政顧問是代表縣長的門面，但有的人在外的風評與形象受...

基隆巿府機關、場館不強制戴口罩 林右昌：仍量體溫

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會宣布，因為疫情趨緩，即日起，基隆市政府所屬機關、場館員工上班、民眾洽公不強制戴口罩，...

讓小燕鷗在淨地繁殖下一代 宜蘭成立巡守隊淨灘保護

每年5、6月，宜蘭縣蘭陽溪出海口、無尾港海邊，有二級保育類小燕鷗棲息與繁殖，宜蘭縣政府結合無尾港、岳明國小等今天宣誓成立...

台東版越後妻有藝術不看可惜 縱谷漂鳥197登場了

邁入第二年的2020縱谷「漂鳥197」大地藝術季登場了，風格更多元，今年最大特色是新增10件作品中，刻意保留4件將陸續在...

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，不料傳出遭小孩破壞，有4組作品被重壓摧毀殆盡，面目全非，學生心痛花...

長照在地化 台東20文健站啟用

台東縣昨天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，縣長饒慶鈴開心表示，這是縣府落實偏鄉部落長照重要里程，讓原住民照顧原...

2度介聘被拒…不適任老師調花蓮 家長：偏鄉是回收場嗎？

高雄市正興國小一名陳姓特教老師遭家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品。上個月這名老師縣外介聘至花蓮縣玉里國小，引發家...

停辦童玩節省1億 議員促發消費券

宜蘭縣政府決定停辦國際童玩節，改以縮小規模的夜間活動。多位縣議員昨天建議縣府把省下的錢拿來發「消費券」，振興經濟。縣長林...

讓長照在地化 台東新增20處部落文健站今天同步啟動

台東縣今天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，台東縣長饒慶鈴今天下午在海端鄉加拿活動廣場，主持20處文健站的聯合啟...

社團採購鳳梨幫助果農 轉送基隆國中小師生每周吃鳳梨

基隆市教育處與社團法人大享食育協會合作，運用「愛心接力平台」資源，全市45所中小學師生原本每周午餐有一天附水果，現在又多...

花蓮推動暑假觀光 原民豐年節改8月下旬舉辦

新冠肺炎疫情趨緩，花蓮縣政府積極推動觀光，夏季活動逐漸啟動，除了「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」外，原住民年度盛事「...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

1個科長缺5、6人找關說 徐耀昌：再來擾就公布姓名

大腸鏡檢查不用怕 苗栗3家醫院補助無痛式

縱容狗追機車、追人苗栗有法罰 最高罰1萬5000元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。