國慶晚會首次移師基隆 10/9舉行

內政部次長陳宗彥今天上午與基隆市長林右昌一同宣布，國慶晚會10月9日將首度在基隆舉行，除邀請國家級團隊演出外，在地表演團體也將一同參與。

陳宗彥上午在市務會議後記者會表示，基隆有非常棒的海港，因為疫情關係，郵輪狀況對基隆造成很大影響。上週召開第一次的慶籌會，確認選定基隆作為10月9日國慶晚會地點，中央會與市府合作，讓基隆如過去一樣呈現光輝的10月，也盼透過晚會將人潮帶進基隆。

林右昌指出，晚會有可能在戶外舉行，至於內容會進一步籌劃，原則上分為兩部分，除邀請國家級表演團體演出外，來到基隆當然要有在地文化特色，另一部分則由地方演藝相關團體參與演出，當天會有許多歸國僑胞來到基隆，市府會準備好歡迎賓客，將基隆最好的一面呈現在國人面前。

林右昌說，基隆是國家門戶也是國際郵輪母港，市府會將成果展現在僑胞面前，並規劃多條參訪遊程和路線，在歡慶之餘，市府也會維持交通順暢，相信疫情趨緩後，基隆的觀光和旅遊將重新啟動再出發。