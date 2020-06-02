基隆巿府機關、場館不強制戴口罩 林右昌：仍量體溫

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會宣布，因為疫情趨緩，即日起，基隆市政府所屬機關、場館員工上班、民眾洽公不強制戴口罩，但仍維持量測體溫，但還是要保持安全的社交距離。

林右昌說，即日起，基隆市政府員工上班、民眾洽公不強制戴口罩，但提醒市民朋友，應該要盡量保持社交安全距離，如果無法保持社交安全距離，還是要養成習慣戴口罩，應做好個人防疫衛生的工作，如有呼吸道症狀要把口罩戴上，保護自己與他人健康安全。

林右昌表示，市府所屬相關機關、場館不強制戴口罩，但如果要戴口罩：歡迎。他表示，防疫的工作台灣到目前做得很好，台灣防疫能成功是民眾的配合，他也說過，希望逐步來調整回復到正常的生活。

至於學校部分，學生進入校園、上課時是否還要戴口罩？林右昌指出，因為學生上課的距離是固定，也比較密集，會盡快和教育單位來研商，再做成決定。而搭乘公車因為是密閉空間， 還是要戴上口罩比較好，除非中央有做進一步放寬的宣布。