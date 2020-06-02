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池上之美療癒人心 縱谷大地藝術季開展

中央社 / 台東縣2日電

「漂鳥197－縱谷大地藝術季」開展，沿197縣道周邊設置裝置藝術，吸引民眾隨藝術家的角度一起欣賞台東池上鄉土之美；農委會水保局希望在後疫情時代展現藝術力量撫慰人心。

台東縣道197號從池上鄉至台東市石川，為台東縣境內的南北向縣道，沿線有著名的伯朗大道及關山鎮的稻田美景。水土保持局台東分局去年推動「萬物糧倉大地慶典」系列活動，在池上鄉197縣道沿線設置12件大型戶外裝置藝術作品，取自泰戈爾詩集命名「漂鳥197－縱谷大地藝術季」，吸引眾多遊客拍照打卡而爆紅。

今年再加入10 件作品，風格更多元，今天上午在池上鄉農會舊穀倉舉行開展記者會。而舊穀倉牆面有一件彩繪藝術家紀人豪的作品，傳達人類與大地「供給與需求」的意涵。

水保局台東分局長柯燦堂致詞表示，今年10件作品受武漢肺炎疫情影響，創作較慢，目前完成6件，另4件正好在藝術家創作過程中，民眾可以有機會參與。

今年邀請來自英國、日本、加拿大和台灣藝術家駐村創作，作品放置處擴及大坡池周圍。其中英國藝術家貝馬丁（Martyn Barratt）是英國東倫敦大學建築藝術碩士，作品曾於三義木雕博物館、新竹玻璃工藝博物館及鶯歌陶瓷博物館展覽和獲獎數次。

這一次貝馬丁以回收反光鏡、玻璃、不銹鋼等素材，創作「生命的反思」作品，放置大坡池旁小山丘上，他說，在台灣路邊常見反光鏡，覺得裡面風景常如畫一般美麗，希望引起大家對大坡池及周圍環境的關注。

水保局表示，197縣道沿途稻田一望無際和多層次的梯田，讓人如同走進如詩如畫境地，也濃縮台東多樣貌自然景觀與獨特人文風情，徜徉197縣道能深刻感受縱谷的風情與耐人尋味的底蘊，藝術融入自然是縱谷大地藝術季策展核心。

台東 藝術家 英國

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