讓小燕鷗在淨地繁殖下一代 宜蘭成立巡守隊淨灘保護

每年5、6月，宜蘭縣蘭陽溪出海口、無尾港海邊，有二級保育類小燕鷗棲息與繁殖，宜蘭縣政府結合無尾港、岳明國小等今天宣誓成立「小燕鷗守護巡守隊」，除保護小燕鷗不被擾外，透過淨灘，讓牠們有棲地環境，幫助小燕鷗繁殖下一代。

宜蘭縣政府落實海洋生態保育，爭取獲海委會海洋保育署補助，與蘭陽農業發展基金會、蘇澳岳明國小、無尾港文教促進會，共同成立海洋指標生物小燕鷗守護巡守隊，今天在岳明國小宣誓成立，希望結合學校師生、社區居民與地方公協會力量，守護小燕鷗。

而二級保育類小燕鷗每年5、6月來蘭陽溪出海口、無尾港海邊繁殖下一代，具體行動將舉辦淨灘，營造友善棲地，今天即啟動首場小燕鷗巡守淨灘將，透過雙手撿拾海灘垃圾，看見人類生活所帶來的海洋汙染，進而反思環保減塑，淨灘過程，同時，認識海洋棲地的生態物種。

同時，岳明國小與無尾港文教促進會將聯合發行海洋貨幣，讓參與學校在每次淨灘後可獲得海洋貨幣，以海洋貨幣來兌換生態有機米或無尾港水域活動體驗優惠，以互惠回饋參加學校，帶動台灣海洋教育與守護小燕鷗生態行動，落實海洋生物多樣性維護與保育。

岳明國小校長黃建榮指出，未來將持續爭取中央與宜蘭縣政府的支持，與無尾港文教促進會合作推動宜蘭沿海學校與社會大眾成立小燕鷗聯邦，以學校為單位，認領鄰近海邊淨灘並以淨灘次數作為認證依據，通過認證後將正式成為小燕鷗巡守隊的一員。