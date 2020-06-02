快訊

川普手拿聖經教堂外拍照 主教震怒：我看了什麼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東版越後妻有藝術不看可惜 縱谷漂鳥197登場了

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
知名壁畫彩繪藝術家紀人豪利用池上舊穀倉外牆繪製的大型壁畫，流露濃濃的「希臘神話」風。圖／水保局台東分局提供
知名壁畫彩繪藝術家紀人豪利用池上舊穀倉外牆繪製的大型壁畫，流露濃濃的「希臘神話」風。圖／水保局台東分局提供

邁入第二年的2020縱谷「漂鳥197」大地藝術季登場了，風格更多元，今年最大特色是新增10件作品中，刻意保留4件將陸續在7至9月間，由藝術家「駐村」創作，讓遊客看見藝術家創作過程，跟藝術家互動，也讓漂鳥197大地藝術季月月有驚喜，吸引遊客回流。

農委會水土保持局台東分局去年為振興花東縱谷農村旅遊，大手筆邀請來自世界各地藝術家創作，吸引遊客深入農村，

因11件作品陳列在台東197縣道，「漂手197大地藝術季」也因而得名，去年11件作品分布關山、池上等鄉鎮，今年新增的10件作品全數集中池上鄉，計畫打造台東池上版的「日本新潟縣越後妻有藝術展」。

水保局台東分局指出，縱谷的風、稻米的香、山間的嵐等，都成為今年漂鳥197大地藝術創作的素材，提供遊客更療癒的旅遊回憶。今年遊客還可見到藝術家創作過程，有4件作品會在7至9月陸續展開創作，讓遊客多了近距離欣賞藝術創作的感動。

水保局台東分局長柯燦堂表示，今年雖受新冠疫情影響，還是邀請到加拿大、英國與日籍藝術家葉海地、貝馬丁等台灣女婿參與創作。另邀請陳正瑞（ 阿水）、志明、拉飛．邵馬三位阿美族原住民藝術家及知名壁畫彩繪藝術家紀人豪等，將池上大地當畫布創作。

紀人豪的作品在高雄駁二特區已是熱門打卡地標，他曾與賓士、愛馬仕等國際精品合作，他今年4月在台北松菸完成與愛馬仕合作的創作後，他來到池上，駐村一個月感受池上的生命力， 不同以往，他在池上的作品呈現少見的水墨風格。

阿美族籍藝術家阿水的作品「我要有個家」。圖／水保局台東分局提供
阿美族籍藝術家阿水的作品「我要有個家」。圖／水保局台東分局提供
阿美族藝術家志明的作品「何時」以漂流木為基礎，打造出擁有歲月及智慧坐在池邊垂釣的老人，遊客來到池上大坡池可以陪「老人」坐坐。圖／水保局台東分局提供
阿美族藝術家志明的作品「何時」以漂流木為基礎，打造出擁有歲月及智慧坐在池邊垂釣的老人，遊客來到池上大坡池可以陪「老人」坐坐。圖／水保局台東分局提供
阿美族籍藝術家阿水的作品「我要有個家」。圖／水保局台東分局提供
阿美族籍藝術家阿水的作品「我要有個家」。圖／水保局台東分局提供

藝術家 台東 愛馬仕

延伸閱讀

澳洲原住民藝術家發聲 疫情下重看英國殖民史

曾幫德國國會大廈穿衣 地景藝術家克利斯托逝世

留白藝術 形塑距離美學

斯洛伐克／Bratislava布拉提斯拉瓦 藍色教堂 新藝術的產物

相關新聞

讓小燕鷗在淨地繁殖下一代 宜蘭成立巡守隊淨灘保護

每年5、6月，宜蘭縣蘭陽溪出海口、無尾港海邊，有二級保育類小燕鷗棲息與繁殖，宜蘭縣政府結合無尾港、岳明國小等今天宣誓成立...

台東版越後妻有藝術不看可惜 縱谷漂鳥197登場了

邁入第二年的2020縱谷「漂鳥197」大地藝術季登場了，風格更多元，今年最大特色是新增10件作品中，刻意保留4件將陸續在...

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，不料傳出遭小孩破壞，有4組作品被重壓摧毀殆盡，面目全非，學生心痛花...

長照在地化 台東20文健站啟用

台東縣昨天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，縣長饒慶鈴開心表示，這是縣府落實偏鄉部落長照重要里程，讓原住民照顧原...

2度介聘被拒…不適任老師調花蓮 家長：偏鄉是回收場嗎？

高雄市正興國小一名陳姓特教老師遭家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品。上個月這名老師縣外介聘至花蓮縣玉里國小，引發家...

停辦童玩節省1億 議員促發消費券

宜蘭縣政府決定停辦國際童玩節，改以縮小規模的夜間活動。多位縣議員昨天建議縣府把省下的錢拿來發「消費券」，振興經濟。縣長林...

讓長照在地化 台東新增20處部落文健站今天同步啟動

台東縣今天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，台東縣長饒慶鈴今天下午在海端鄉加拿活動廣場，主持20處文健站的聯合啟...

社團採購鳳梨幫助果農 轉送基隆國中小師生每周吃鳳梨

基隆市教育處與社團法人大享食育協會合作，運用「愛心接力平台」資源，全市45所中小學師生原本每周午餐有一天附水果，現在又多...

花蓮推動暑假觀光 原民豐年節改8月下旬舉辦

新冠肺炎疫情趨緩，花蓮縣政府積極推動觀光，夏季活動逐漸啟動，除了「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」外，原住民年度盛事「...

台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，...

宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

宜蘭國際童玩節今年夏天停辦，多位縣議員今天進行專案報告質詢時，要求縣政府以發放「消費券」取代，藉以振興經濟。縣長林姿妙表...

宜蘭縣民才有！ 傳藝6月底前免費入園

防疫旅遊省荷包。宜蘭傳藝園區特別針對在地鄉親推出縣民獨家專屬好康，即日起凡宜蘭縣民憑身分證(戶籍登記在宜蘭縣者)，就可享...

熱門新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

1個科長缺5、6人找關說 徐耀昌：再來擾就公布姓名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。