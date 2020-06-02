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台東版越後妻有藝術不看可惜 縱谷漂鳥197登場了
邁入第二年的2020縱谷「漂鳥197」大地藝術季登場了，風格更多元，今年最大特色是新增10件作品中，刻意保留4件將陸續在7至9月間，由藝術家「駐村」創作，讓遊客看見藝術家創作過程，跟藝術家互動，也讓漂鳥197大地藝術季月月有驚喜，吸引遊客回流。
農委會水土保持局台東分局去年為振興花東縱谷農村旅遊，大手筆邀請來自世界各地藝術家創作，吸引遊客深入農村，
因11件作品陳列在台東197縣道，「漂手197大地藝術季」也因而得名，去年11件作品分布關山、池上等鄉鎮，今年新增的10件作品全數集中池上鄉，計畫打造台東池上版的「日本新潟縣越後妻有藝術展」。
水保局台東分局指出，縱谷的風、稻米的香、山間的嵐等，都成為今年漂鳥197大地藝術創作的素材，提供遊客更療癒的旅遊回憶。今年遊客還可見到藝術家創作過程，有4件作品會在7至9月陸續展開創作，讓遊客多了近距離欣賞藝術創作的感動。
水保局台東分局長柯燦堂表示，今年雖受新冠疫情影響，還是邀請到加拿大、英國與日籍藝術家葉海地、貝馬丁等台灣女婿參與創作。另邀請陳正瑞（ 阿水）、志明、拉飛．邵馬三位阿美族原住民藝術家及知名壁畫彩繪藝術家紀人豪等，將池上大地當畫布創作。
紀人豪的作品在高雄駁二特區已是熱門打卡地標，他曾與賓士、愛馬仕等國際精品合作，他今年4月在台北松菸完成與愛馬仕合作的創作後，他來到池上，駐村一個月感受池上的生命力， 不同以往，他在池上的作品呈現少見的水墨風格。
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