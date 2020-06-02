蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，不料傳出遭小孩破壞，有4組作品被重壓摧毀殆盡，面目全非，學生心痛花了10個月準備畢業展作品，一夕全泡湯，甚至連有些模型汽車也被拔走，今天從監視器看到當時家長帶著小孩若無其事離去，更是氣結。

蘭陽技術學院建築與室內設計系畢業展26日起在羅東文化工場展出10天，5月31日中午竟然遭到參觀的小朋友把手伸進模型彷如推倒積木般，以手刀式破壞，以致造成「猫狗民宿」、「龜宿-外澳海龜生態館」、「銀齡養老學院」、「鼎革苑」等作品受損，其中以「銀齡養老學院」毀壞最慘重。

學校老師說，永續發展研究所薛方杰所長之前還請學生於展出後，將作品送到所內保存，然而看到這孕育了10個月的畢業展作品，竟遭小朋友「炸彈式」毀滅，讓辛苦籌備畢展的學生們不禁難過落淚。

建築與室內設計畢業展一直是蘭陽技術學院的年度盛事，早年更培育出許多建築師，這次的展出包括了日間部五專四技10組、進修學院二專二技各1組，合計展出12組作品。

今天調閱監視錄影器後發現，5月31日中午12點38分，2位婦女帶著3名幼童入場參觀，大人可能疏於看管與告誡，較大的小朋友來回數次在模型上動手破壞，後來學生與其家長在內側走道展架歡喜分享他們的製作成果時，才赫然發現小朋友跑到內側走道展架上也想對模型動手，但已來不及，有4組作品慘遭破壞，5人於下午1點離開。

對此縣文化局表示，他們只負責出借場地，展品部分由學校自行維護，防疫入場有實名制，可以查出當事人。