聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「龜宿-外澳海龜生態館」模型整個位移，嚴重被破壞，讓學生很心痛。圖／蘭院建築系提供
「龜宿-外澳海龜生態館」模型整個位移，嚴重被破壞，讓學生很心痛。圖／蘭院建築系提供

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，不料傳出遭小孩破壞，有4組作品被重壓摧毀殆盡，面目全非，學生心痛花了10個月準備畢業展作品，一夕全泡湯，甚至連有些模型汽車也被拔走，今天從監視器看到當時家長帶著小孩若無其事離去，更是氣結。

蘭陽技術學院建築與室內設計系畢業展26日起在羅東文化工場展出10天，5月31日中午竟然遭到參觀的小朋友把手伸進模型彷如推倒積木般，以手刀式破壞，以致造成「猫狗民宿」、「龜宿-外澳海龜生態館」、「銀齡養老學院」、「鼎革苑」等作品受損，其中以「銀齡養老學院」毀壞最慘重。

學校老師說，永續發展研究所薛方杰所長之前還請學生於展出後，將作品送到所內保存，然而看到這孕育了10個月的畢業展作品，竟遭小朋友「炸彈式」毀滅，讓辛苦籌備畢展的學生們不禁難過落淚。

建築與室內設計畢業展一直是蘭陽技術學院的年度盛事，早年更培育出許多建築師，這次的展出包括了日間部五專四技10組、進修學院二專二技各1組，合計展出12組作品。

今天調閱監視錄影器後發現，5月31日中午12點38分，2位婦女帶著3名幼童入場參觀，大人可能疏於看管與告誡，較大的小朋友來回數次在模型上動手破壞，後來學生與其家長在內側走道展架歡喜分享他們的製作成果時，才赫然發現小朋友跑到內側走道展架上也想對模型動手，但已來不及，有4組作品慘遭破壞，5人於下午1點離開。

對此縣文化局表示，他們只負責出借場地，展品部分由學校自行維護，防疫入場有實名制，可以查出當事人。

校方說，這3名兒童都是學齡前，並不打算追究，學生心痛含淚修復作品，但恐怕在結束展覽之前也修不好，呼籲家長大人們要留意小孩觀展時的舉動，避免再發生類似遺憾情事。

「銀齡養老學院」模型作品毀壞慘重，幾乎被轟炸過，面目全非。圖／蘭院建築系提供
「銀齡養老學院」模型作品毀壞慘重，幾乎被轟炸過，面目全非。圖／蘭院建築系提供
校方今天調閱監視器，2名婦人帶著3名幼童若無其事的離開展場。圖／蘭院建築系提供
校方今天調閱監視器，2名婦人帶著3名幼童若無其事的離開展場。圖／蘭院建築系提供

建築 羅東

延伸閱讀

循著羅東林鐵舊線去旅行 「穿越41年，回到1979」

觀見、關鍵－復興商工畢業展

頑童瘦子獨自旅行住簡陋草屋 大胸肌超Man照曝光

屋頂設天溝 羅東林業園區年收雨水710噸如近半座泳池

相關新聞

蘭院建築展模型遭頑童轟炸式摧毀 學生心痛努力全泡湯

蘭陽建築與室內空間設計大賞展最近正在羅東文化工場展出，不料傳出遭小孩破壞，有4組作品被重壓摧毀殆盡，面目全非，學生心痛花...

讓長照在地化 台東新增20處部落文健站今天同步啟動

台東縣今天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，台東縣長饒慶鈴今天下午在海端鄉加拿活動廣場，主持20處文健站的聯合啟...

社團採購鳳梨幫助果農 轉送基隆國中小師生每周吃鳳梨

基隆市教育處與社團法人大享食育協會合作，運用「愛心接力平台」資源，全市45所中小學師生原本每周午餐有一天附水果，現在又多...

花蓮推動暑假觀光 原民豐年節改8月下旬舉辦

新冠肺炎疫情趨緩，花蓮縣政府積極推動觀光，夏季活動逐漸啟動，除了「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」外，原住民年度盛事「...

台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，...

宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

宜蘭國際童玩節今年夏天停辦，多位縣議員今天進行專案報告質詢時，要求縣政府以發放「消費券」取代，藉以振興經濟。縣長林姿妙表...

宜蘭縣民才有！ 傳藝6月底前免費入園

防疫旅遊省荷包。宜蘭傳藝園區特別針對在地鄉親推出縣民獨家專屬好康，即日起凡宜蘭縣民憑身分證(戶籍登記在宜蘭縣者)，就可享...

外木山漂流刺網 潛水教練組團清理

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召...

落實在地化 台東設3部落托育協力站

為讓原民地區托育服務更完善，台東縣政府社會處近期在台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落，各設置一處部落托育協力站，與在...

夏至日環食現身 花蓮推天文之旅

邁入防疫新生活運動，花蓮推動「流星花蓮」天文之旅，除設計賞星地圖，也迎接百年難得一見的天文奇景「日環食」。花蓮縣富里鄉農...

三星蔥、壯圍瓜 認證飆高價 宜蘭嚴選農戶 50餘戶通過認證

宜蘭三星蔥及稻米等農產品在市場上超夯，縣府為了確保品質，3年前推動「宜蘭嚴選認證標章」，針對稻米、蔬果等進行農藥殘留檢驗...

熱門新聞

中科廣場建物中市府認定違章 今強力斷水斷電

口罩販售解禁 中衛超夯彩色口罩今公布50片賣300元

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

「全台首富里」竹市關新里打趴天龍國 所得中位數252萬全台之冠

改委外清運 桃園今天起不再收四大超商垃圾

YouBike汰換 柯文哲：與捷安特簽的約是頭腦不清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。