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讓長照在地化 台東新增20處部落文健站今天同步啟動

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
饒慶鈴（左）頒感謝狀給海端鄉利稻文健站照服員邱惠美，謝謝她這段防疫期間為部落老人提供溫馨服務。記者羅紹平／攝影
饒慶鈴（左）頒感謝狀給海端鄉利稻文健站照服員邱惠美，謝謝她這段防疫期間為部落老人提供溫馨服務。記者羅紹平／攝影

台東縣今天一口氣同步啟用20處新設的部落文化健康站，台東縣長饒慶鈴今天下午在海端鄉加拿活動廣場，主持20處文健站的聯合啟動儀式，她開心表示，只是縣府落實偏鄉部落長照重要里程，讓原住民照顧原住民，年輕老人照顧更年長老，也讓長照在地化，因地因族群制宜。

台東縣政府核定讓增20處部落文健站，原定今年3月15日陸續啟用新馬蘭等20個文化健康站，但20處文健站因應新冠肺肺炎疫情防疫，暫停開站，但20處新增的文健站還是在運作只是防疫期間不開放老人到站，而是由由照服員進行居家關懷訪視、提供送餐及環境打掃等相關服務。

由於國內疫情趨緩，台東縣府原民處今天下午2點在海端鄉加拿活動廣場，舉辦新核定20個文健站聯合開站啟動儀式，並由縣長饒慶鈴主持。饒慶鈴也頒感謝狀給海端鄉利稻文健站照服員邱惠美，謝謝她這段防疫期間為部落老人提供溫馨服務。

饒慶鈴表示，成立部落文健站的用意，就是提供因族群因地制宜的長者照顧服務，以原住民照顧原住民，年輕的長者照顧較年長的長者，互助支持，她期待藉著普設文健站，讓各部落長者獲得更完善周全的長照服務。

台東縣政府今天為大埔、武陵等20處新設文健站舉辦聯合啟動儀式。記者羅紹平／攝影
台東縣政府今天為大埔、武陵等20處新設文健站舉辦聯合啟動儀式。記者羅紹平／攝影

原住民 饒慶鈴 台東

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