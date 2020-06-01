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社團採購鳳梨幫助果農 轉送基隆國中小師生每周吃鳳梨

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處與大享食育協會合作，讓全市45所中小學師生每周吃鳳梨。不少學校還安排食農教育，讓學生進一步認識國產鳳梨。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處與大享食育協會合作，讓全市45所中小學師生每周吃鳳梨。不少學校還安排食農教育，讓學生進一步認識國產鳳梨。圖／基隆市教育處提供

基隆市教育處與社團法人大享食育協會合作，運用「愛心接力平台」資源，全市45所中小學師生原本每周午餐有一天附水果，現在又多一天可以吃到鳳梨。不少學校還利用機會安排食農教育，讓學生進一步認識鳳梨相關知識。

今年鳳梨盛產，大享協會攜手各界搭設「愛心接力平台」，善用民間捐款採購鳳梨，幫助農民。協會上月初拜會基隆市教育處長林祝里，提出合作構想，除了送鳳梨進校園，請師生一起支持國產水果，也利用這個機會進行食農教育。

教育處長林祝里說，各學校已落實班班數位化政策，因此請大享協會提供廣播劇「歡迎光臨買鳳」、「梨仔奇遇記」等鳳梨營養相關影音教材，在學生午餐時間播放。

教育處將大享協會提供的鳳梨，送往學校自辦廚房或團膳廠商，讓全市45所學校，約2萬1千名師生每周享用一次，直到今年鳳梨產季結束。

教育處與大享協會合作，除了將鳳梨帶入校園，支持國產水果，也讓學生進一步認識鳳梨。協會營養師表示，鳳梨含有維生素A、維生素B1、維生素C、鈣、鐵等營養素，鳳梨含有水溶性與非水溶性膳食纖維，也可促進腸道蠕動，同時是很好的益生質來源，幫助腸道的菌生長，維護腸道健康。

林祝里表示，不少學校也利用機會安排食農教育，如信義國小把鳳梨帶進教室，讓學生學習藉著觸碰分辨品質，五堵國小教學生切鳳梨的小撇步，暖江國小則是由校廚介紹鳳梨入菜及嫩化肉質的訣竅。

明德國中結合全國蔬果工會、四健會等社會資源，帶領師生前往農場拜訪農友，體驗鳳梨採收過程。九年級學生還發揮創意，製作鳳梨洗潔液、木作鳳梨造型手機架及壓克力鳳梨鑰匙圈等手作小物。

基隆市教育處與大享食育協會合作，讓全市45所中小學師生每周吃鳳梨。不少學校還安排食農教育，讓學生進一步認識國產鳳梨。圖／基隆市教育處提供
基隆市教育處與大享食育協會合作，讓全市45所中小學師生每周吃鳳梨。不少學校還安排食農教育，讓學生進一步認識國產鳳梨。圖／基隆市教育處提供

鳳梨 食農教育 基隆

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