安永心食館慶祝網路票選奪冠 回饋澎湃海鮮粥優惠150元
宜蘭縣政府舉辦「top10好食‧好物」徵選活動，第一階段網路票選結果出爐。安永心食館以用料澎湃的「安永海鮮粥」參賽，在餐廳組的網路票選拿下最高票。為感謝民眾支持，6/1~6/7推出海鮮粥150元優惠價。
徵選活動共分五大組:飯店組、餐廳組、小吃飲品組、農漁特產品及宜蘭特色商品，超過100間業者參賽，分成民眾網路票選及專家評審兩階段，安永心食館以主廚推薦「安永海鮮粥」，在餐廳38組參賽的網路票選中，拿下6633票，勇奪該組的票選冠軍。
安永心食館是崇越集團旗下的觀光工廠，外觀是綠建築，餐飲採用安心食材。安永心表示，這次票選第一名的海鮮粥使用大白蝦、小卷、蛤蜊、時蔬及鱸魚，以柴魚高湯熬煮，帶出海鮮與蔬菜的鮮甜，白米軟而不爛，吃得到米粒香軟口感，而且現點現煮，不僅湯頭鮮甜、海鮮料豐富、份量足夠，為感謝民眾支持，原價199元優惠期間只要150元。
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