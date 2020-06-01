花蓮推動暑假觀光 原民豐年節改8月下旬舉辦

新冠肺炎疫情趨緩，花蓮縣政府積極推動觀光，夏季活動逐漸啟動，除了「夏戀嘉年華」與「紅面鴨FUN暑假」外，原住民年度盛事「聯合豐年節」改到8月21日至23日舉行，邀請民眾參加欣賞精彩表演。客家活動「鼓王爭霸戰」也正緊鑼密鼓籌辦，8月1、2日在瑞穗富源村保安宮、富源國小舉辦。

花蓮原住民年度盛事「聯合豐年節」每年都會在7月下旬舉行，不過受到疫情影響，決定延1個月到8月21日舉辦，屆時將依照中央疫情指揮中心指示原則，落實相關防疫措施。

「聯合豐年節」會選出代表該年的「大會舞」已出爐，由Cedi躍舞集脫穎而出，榮獲「年度大會舞獎」，聯合豐年節將於今年8月21、22及23日，移師縣立體育館旁的德興大草坪舉辦，希望再次展現多人共舞景象。

縣府原住民行政處長陳建村表示，今年的大會舞曲「汎札萊今天」（Fangcalay anini a romi'ad，阿美族語，意為「美好的今天」），是由玉里鎮下德武部落阿美族人柯振課作詞作曲；原民處另委託縣議員、鹹豬肉Kasilaw樂團團長哈尼．噶照重新編曲、錄音，歌詞優美易傳唱，音樂節奏輕快充滿歡樂，就像歌詞含義，汎札萊帶給世界美好的每一天。

另外，自民國100年起，花蓮縣政府主辦、富源社區協辦客庄12大節慶之一的「鼓王爭霸戰」，今年有10隊社會組及15隊學生組競賽，展現精湛鼓藝。同時將邀請國內知名鼓藝團隊現場演出，像是宋坤傳藝、G-Drumz極鼓擊、洪武雷鳴醒獅戰鼓團、重擊現實打擊樂團；上屆優勝團隊及在地優質的客家歌謠、舞蹈表演團體也將參與演出。