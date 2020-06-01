快訊

勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

這下GG了！台東警車巡邏途中與民眾車輛擦撞幸無人傷

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝
台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝

今天上午7時許，台東縣大武警分局太麻里分駐所員警執行巡邏勤務，行經南迴公路（台9線）384.9公里處與楊姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，雙方車輛車頭毁損，無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為零，大武警分局表示，肇事原因與責任歸屬，待警方調查中。

大武警分局表示，包括警車是否未禮讓主幹道、未禮讓直行車先行，以及楊姓男子是否超速等，確實肇事原因及責任歸屬正由分局大武交通小隊積極調查中，警方一定秉公調查，毋枉毋縱。

大武警分局指出，今天上午7時許，大武分局太麻里所林姓警員等2人執行巡邏勤務，由林員駕駛巡邏車自「山棕寮」產業 道路，左轉入台9線384.9公里處時，與楊姓男子駕駛的自小客車（北往南方向，主幹道）發生擦撞。

台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝
台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝
台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝
台東大武警分局太麻里分駐所一輛巡邏車從產業道路左轉進南迴公路，在路口與楊姓男子的轎車發生擦撞。記者羅紹平／翻攝

台東 酒測 南迴公路

延伸閱讀

防超速釀死傷車禍 花蓮縣警局明起加強設測速照相

影／蘇貞昌視察屏東大武院區批院長「連幾個車位搞不清楚」

太麻里36.2度！ 未來一周都好熱 台東高溫黃燈

推動族語傳承 退休教師杜富菊編寫「大武魯凱語快樂學」

相關新聞

台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，...

宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

宜蘭國際童玩節今年夏天停辦，多位縣議員今天進行專案報告質詢時，要求縣政府以發放「消費券」取代，藉以振興經濟。縣長林姿妙表...

宜蘭縣民才有！ 傳藝6月底前免費入園

防疫旅遊省荷包。宜蘭傳藝園區特別針對在地鄉親推出縣民獨家專屬好康，即日起凡宜蘭縣民憑身分證(戶籍登記在宜蘭縣者)，就可享...

外木山漂流刺網 潛水教練組團清理

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召...

落實在地化 台東設3部落托育協力站

為讓原民地區托育服務更完善，台東縣政府社會處近期在台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落，各設置一處部落托育協力站，與在...

夏至日環食現身 花蓮推天文之旅

邁入防疫新生活運動，花蓮推動「流星花蓮」天文之旅，除設計賞星地圖，也迎接百年難得一見的天文奇景「日環食」。花蓮縣富里鄉農...

三星蔥、壯圍瓜 認證飆高價 宜蘭嚴選農戶 50餘戶通過認證

宜蘭三星蔥及稻米等農產品在市場上超夯，縣府為了確保品質，3年前推動「宜蘭嚴選認證標章」，針對稻米、蔬果等進行農藥殘留檢驗...

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

新冠疫情防疫期間，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理的第六屆「東海岸大地藝術節」不中輟，請來國外藝術家完成檢疫後駐...

鳩之澤支線道路邊坡坍方搶修中 傍晚可恢復單向通行

太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天發生上邊坡坍方，無法通行，溫泉管線也有損壞，營業暫時中斷。林務局羅東...

復甦郵輪更是拚自救？ 基隆港準備解封提供補給

受新冠肺炎衝擊，全球郵輪市場全面熄火，亞洲最佳郵輪母港基隆港因此空蕩蕩一片，基隆市政府估算，基隆相關產業損失20億元，產業鏈慘兮兮，隨著國內疫情趨緩

1日起申辦地籍異動即時通 台東抽熱氣球繫留

為鼓勵民眾申辦「地籍異動即時通服務」，守護自己辛苦擁有的不動產，台東縣政府地政處自明天（6月1日）起到30日止，民眾只要...

外木山海域出現流刺網 熱血潛水教練：看到一定剪

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召...

熱門新聞

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。