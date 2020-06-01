這下GG了！台東警車巡邏途中與民眾車輛擦撞幸無人傷
今天上午7時許，台東縣大武警分局太麻里分駐所員警執行巡邏勤務，行經南迴公路（台9線）384.9公里處與楊姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，雙方車輛車頭毁損，無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為零，大武警分局表示，肇事原因與責任歸屬，待警方調查中。
大武警分局表示，包括警車是否未禮讓主幹道、未禮讓直行車先行，以及楊姓男子是否超速等，確實肇事原因及責任歸屬正由分局大武交通小隊積極調查中，警方一定秉公調查，毋枉毋縱。
大武警分局指出，今天上午7時許，大武分局太麻里所林姓警員等2人執行巡邏勤務，由林員駕駛巡邏車自「山棕寮」產業 道路，左轉入台9線384.9公里處時，與楊姓男子駕駛的自小客車（北往南方向，主幹道）發生擦撞。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言