這下GG了！台東警車巡邏途中與民眾車輛擦撞幸無人傷

今天上午7時許，台東縣大武警分局太麻里分駐所員警執行巡邏勤務，行經南迴公路（台9線）384.9公里處與楊姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，雙方車輛車頭毁損，無人受傷，雙方駕駛人酒測值均為零，大武警分局表示，肇事原因與責任歸屬，待警方調查中。

大武警分局表示，包括警車是否未禮讓主幹道、未禮讓直行車先行，以及楊姓男子是否超速等，確實肇事原因及責任歸屬正由分局大武交通小隊積極調查中，警方一定秉公調查，毋枉毋縱。