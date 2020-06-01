台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，不僅獲得4冠，女子選手侯妤慈更獲比基尼組全場總冠軍，成績耀眼。

中華民國健美協會5月30日及31日，在台北228公園音樂廣場舉辦 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽；109年度全國大專菁英賽暨IFBB法國鑽石盃國際錦標賽國家選手選拔賽。

兩天賽程中，女子選手侯妤慈在5月30日賽事中，獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，男子選手王唯名獲男子古典健美組171公分以下級第三名，陳皆道榮獲男子健美70公斤級第四名。

31日的大專盃成績更亮麗，台東健美委員會派出了3名選手參賽，揮出全壘打，奪下三面金牌，分別是侯妤慈獲女子比基尼組163公分以上級冠軍、謝筱彤獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍，翁立嚴獲男子古典健美組175公分級冠軍。