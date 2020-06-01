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台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金
台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，不僅獲得4冠，女子選手侯妤慈更獲比基尼組全場總冠軍，成績耀眼。
中華民國健美協會5月30日及31日，在台北228公園音樂廣場舉辦 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽；109年度全國大專菁英賽暨IFBB法國鑽石盃國際錦標賽國家選手選拔賽。
兩天賽程中，女子選手侯妤慈在5月30日賽事中，獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，男子選手王唯名獲男子古典健美組171公分以下級第三名，陳皆道榮獲男子健美70公斤級第四名。
31日的大專盃成績更亮麗，台東健美委員會派出了3名選手參賽，揮出全壘打，奪下三面金牌，分別是侯妤慈獲女子比基尼組163公分以上級冠軍、謝筱彤獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍，翁立嚴獲男子古典健美組175公分級冠軍。
台東縣體育會健美委員會自去年改組以來，在新任主委陳俊宏積極推廣健美健身運動及辦理女子健美訓練課程下，短短不到一年期間，成績斐然，也為今年10月即將在花蓮舉辦的全民運動會打了一劑強心針，希望能為台東再添榮耀。
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