快訊

勞動部揭國籍航空千人放無薪假 華航企工：其實更多人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
翁立嚴在大專盃菁英賽獲男子古典健美組175公分級冠軍。圖／台東縣體育會健美委員會提供
翁立嚴在大專盃菁英賽獲男子古典健美組175公分級冠軍。圖／台東縣體育會健美委員會提供

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，不僅獲得4冠，女子選手侯妤慈更獲比基尼組全場總冠軍，成績耀眼。

中華民國健美協會5月30日及31日，在台北228公園音樂廣場舉辦 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽；109年度全國大專菁英賽暨IFBB法國鑽石盃國際錦標賽國家選手選拔賽。

兩天賽程中，女子選手侯妤慈在5月30日賽事中，獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍最為耀眼，男子選手王唯名獲男子古典健美組171公分以下級第三名，陳皆道榮獲男子健美70公斤級第四名。

31日的大專盃成績更亮麗，台東健美委員會派出了3名選手參賽，揮出全壘打，奪下三面金牌，分別是侯妤慈獲女子比基尼組163公分以上級冠軍、謝筱彤獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍，翁立嚴獲男子古典健美組175公分級冠軍。

台東縣體育會健美委員會自去年改組以來，在新任主委陳俊宏積極推廣健美健身運動及辦理女子健美訓練課程下，短短不到一年期間，成績斐然，也為今年10月即將在花蓮舉辦的全民運動會打了一劑強心針，希望能為台東再添榮耀。

女子選手侯妤慈在5月30日賽事中，獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍，另在31日大專盃菁英賽再奪女子比基尼組163公分以上級冠軍，成績最為耀眼。圖／台東縣體育會健美委員會提供
女子選手侯妤慈在5月30日賽事中，獲比基尼組分組冠軍及全埸總冠軍，另在31日大專盃菁英賽再奪女子比基尼組163公分以上級冠軍，成績最為耀眼。圖／台東縣體育會健美委員會提供
謝筱彤在大專盃菁英賽獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍。圖／台東縣體育會健美委員會提供
謝筱彤在大專盃菁英賽獲女子健美形體組 163公分以下級冠軍。圖／台東縣體育會健美委員會提供

台東 比基尼 中華民國

延伸閱讀

健美／國手選拔賽 吳金龍誓言拚到60歲

薛化元：泰源事件為台獨革命 勿忘先人志業

健美／從不愛運動變達人 黃苡萱瘦24公斤盼圓國手夢

秀青春肉體 南光高中健美比賽吸睛安可連連

相關新聞

台東推健美運動有成 2020FIT等多項健美賽事奪5金

台東縣健美選手在甫落幕的中華民國健美協會的舉辦2020FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔等賽事，...

宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

宜蘭國際童玩節今年夏天停辦，多位縣議員今天進行專案報告質詢時，要求縣政府以發放「消費券」取代，藉以振興經濟。縣長林姿妙表...

宜蘭縣民才有！ 傳藝6月底前免費入園

防疫旅遊省荷包。宜蘭傳藝園區特別針對在地鄉親推出縣民獨家專屬好康，即日起凡宜蘭縣民憑身分證(戶籍登記在宜蘭縣者)，就可享...

外木山漂流刺網 潛水教練組團清理

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召...

落實在地化 台東設3部落托育協力站

為讓原民地區托育服務更完善，台東縣政府社會處近期在台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落，各設置一處部落托育協力站，與在...

夏至日環食現身 花蓮推天文之旅

邁入防疫新生活運動，花蓮推動「流星花蓮」天文之旅，除設計賞星地圖，也迎接百年難得一見的天文奇景「日環食」。花蓮縣富里鄉農...

三星蔥、壯圍瓜 認證飆高價 宜蘭嚴選農戶 50餘戶通過認證

宜蘭三星蔥及稻米等農產品在市場上超夯，縣府為了確保品質，3年前推動「宜蘭嚴選認證標章」，針對稻米、蔬果等進行農藥殘留檢驗...

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

新冠疫情防疫期間，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理的第六屆「東海岸大地藝術節」不中輟，請來國外藝術家完成檢疫後駐...

鳩之澤支線道路邊坡坍方搶修中 傍晚可恢復單向通行

太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天發生上邊坡坍方，無法通行，溫泉管線也有損壞，營業暫時中斷。林務局羅東...

復甦郵輪更是拚自救？ 基隆港準備解封提供補給

受新冠肺炎衝擊，全球郵輪市場全面熄火，亞洲最佳郵輪母港基隆港因此空蕩蕩一片，基隆市政府估算，基隆相關產業損失20億元，產業鏈慘兮兮，隨著國內疫情趨緩

1日起申辦地籍異動即時通 台東抽熱氣球繫留

為鼓勵民眾申辦「地籍異動即時通服務」，守護自己辛苦擁有的不動產，台東縣政府地政處自明天（6月1日）起到30日止，民眾只要...

外木山海域出現流刺網 熱血潛水教練：看到一定剪

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召...

熱門新聞

陳時中前進一中喝珍奶 當場宣布：這裡很安全歡迎來玩

北漂兒女願返鄉接手 彰化「阿福」早點將重新開張

新竹「寶藏餐廳」大公開！7大人氣店家不藏私 道地美食一定要吃

陳時中晚間前進一中喝珍奶 人還沒到已湧進400多民眾

東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。