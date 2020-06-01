宜蘭童玩節停辦 議員促縣府發放消費券

宜蘭國際童玩節今年夏天停辦，多位縣議員今天進行專案報告質詢時，要求縣政府以發放「消費券」取代，藉以振興經濟。縣長林姿妙表示，願意視財源狀況，審慎評估議員所提的建議。

因疫情關係，縣政府停辦綠色博覽會活動，接著也停辦童玩節；針對童玩節部分，縣政府改提「宜蘭童玩星光樂園」，7月18日至8月30日在冬山河親水公園登場，今天縣府在議會進行專案報告時表示，該活動時間以夜間為主，有遊戲、文創DIY巿集、遊藝及表演等內容，希望留遊客晚上在宜蘭住宿。

縣政府以1億多元籌辦童玩節，如今停辦，必須辦理預算追減。縣議員陳傑麟表示，最近高雄市有振興購物嘉年華，任何人到高雄消費滿500元就可憑發票抽黃金、抽名車；台中及桃園也有發消費券，台東搭乘熱汽球免費。

他認為，縣府何不拿停辦童玩節活動所省下的錢，發放消費券，振興經濟直接快速，馬上可以帶動商家個體戶的生意。吳宏謀議員也主張發放促銷券，鼓勵遊客到宜蘭玩。

陳文昌議員指出，三星地區有很多知名的農特產，例如夏天盛產的上將梨，建議縣府補助並鼓勵消費者買一盒，就送200或300元優惠券；謝燦輝議員建議補助購買冬山鄉茶葉。

陳福山議員認為，縣府改辦「宜蘭童玩星光樂園」尚未登場，就要先打強心針，最近馬上籌辦2天大型活動，邀請知名歌手及樂團，例如五月天來宜蘭戶外表演，吸引遊客來；林錫明議員則說，最近餐廳生意很不好，縣府可在6月底前舉辦嘉年華，補助遊客消費。

縣長林姿妙回應議員質詢時表示，之前疫情期間規定「梅花座」，使很多餐廳生意大受影響，像老字號的度小月餐廳都停止經營了；不過最近消費似有回溫狀況，縣府針對議員的建議會納入評估，例如美食嘉年華讓客人自己去訂桌，縣府幫忙帶動經濟發展。