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落實在地化 台東設3部落托育協力站

聯合報 / 記者羅紹平／台東縣報導
台東縣社會處在台東新園、建和、太麻里溫泉部落各設置一處托育協力站。記者羅紹平／翻攝
台東縣社會處在台東新園、建和、太麻里溫泉部落各設置一處托育協力站。記者羅紹平／翻攝

為讓原民地區托育服務更完善，台東縣政府社會處近期在台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落，各設置一處部落托育協力站，與在地人合作，結合部落需求，鼓勵家長與孩子共學、成長，也提供部落婦女就業機會，一舉數得。

社會處長陳淑蘭說，縣內目前有5處公私協力托育資源中心，針對資源較貧乏的原住民部落，最近增設3處部落托育協力站，包括台東市建和、新園部落及太麻里鄉溫泉部落。

3處部落托育協力站委託「東台灣幼兒教保專業促進協會」營運，負責召募及培訓托育人力等，服務時間為每周開館3天，每天4小時，教導父母如何育兒、辦原住民家長成長團體、受理臨托喘息服務等，結合當地文化設計親子活動，凸顯部落托育協力站的在地特色。

社會處指出，3處部落托育協力站除定點式提供部落遊戲據點，也辦理巡迴式部落遊戲屋行動列車，下鄉辦理專業托育人員訓練等，讓原住民地區家長能享有完善的托育服務，提升部落家長育兒知識，也盼能吸引具托育專業能力的族人返鄉就業。

托育 原住民 台東

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