三星蔥、壯圍瓜 認證飆高價 宜蘭嚴選農戶 50餘戶通過認證

宜蘭三星蔥及稻米等農產品在市場上超夯，縣府為了確保品質，3年前推動「宜蘭嚴選認證標章」，針對稻米、蔬果等進行農藥殘留檢驗，只要掛上「宜蘭嚴選」即代表品質保證，不僅消費者對品牌有信心，產品運銷至大台北的農產市集以及網路，都有相當不錯的價格。

宜蘭是第一個以嚴選標章建立市場品牌認證的縣市，不過2017年9月剛推動時，加入農戶僅個位數，有些農戶認為農作物要噴農藥才會長得漂亮；但經縣府農業處宣導，並且請「植物醫生」免費協助農民改善栽種的方式，愈來愈多的農民加入「宜蘭嚴選」機制，截至目前，共有100多位農戶加入，其中50餘戶通過了嚴選認證。

縣府農業處表示，為層層把關農產品品質，短期農作栽種時會抽驗農藥一次、上市前一周再驗一次；若屬長期農作物栽種過程就必須再加驗一次，確保農藥「未檢出」才能掛出嚴選。

另外，宜蘭嚴選認證名單為「浮動式」，這期檢測通過上市的農作，縣府視其產出數量發給嚴選標籤，貼在稻米及蔬果包裝上，但並不保證下一期農作也能過關。

曾有壯圍鄉哈密瓜農申請嚴選認證，直到第三年才通過，大嘆要拿標章很困難；另外宜蘭知名的三星蔥也有農戶取得嚴選標章，賣得好價格；縣府舉辦嚴選稻米競賽從田間就開始檢驗農藥，最近一期的嚴選冠軍米標售，更飆至每公斤8888元天價。

農業處表示，宜蘭嚴選已建立出市場品牌，曾有外縣市政府前來觀摩，認為宜蘭作法「勁厚工」，但縣府認為，唯有用最根本的方法實地檢驗才能確保品質，消費者也不必擔心踩到地雷。