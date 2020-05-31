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宜蘭嚴選農作物抽驗農藥殘留層層把關 建立銷售品牌

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭嚴選標章的蔬果等農產品已建立市場品牌，在大台北農民市集都能賣出不錯價錢，現在網路上也有販售。本報資料照
宜蘭嚴選標章的蔬果等農產品已建立市場品牌，在大台北農民市集都能賣出不錯價錢，現在網路上也有販售。本報資料照

宜蘭三星蔥及稻米等農產品在市場上受歡迎，縣政府為確保品質，3年前推動宜蘭嚴選認證標章，針對稻米、蔬果進行農藥殘留檢驗層層把關，只要掛上「宜蘭嚴選」代表品質保證，消費者對品牌有信心，農產拿到大台北農民市集銷售價格不錯，現在LINE購物平台也有賣。

宜蘭是第一個以嚴選標章建立農產品認證的縣市，106年9月剛推動時加入的農戶只有個位數，經縣府農業處宣導，並請「植物醫生」免費協助農民改善栽種方式，有愈多農民加入宜蘭嚴選這套機制，截至目前共100多位農戶，其中50餘戶通過嚴選認證。

縣府農業處表示，短期農作在栽種過程抽驗一次、上市前一周再驗一次，若屬長期農作物在栽種過程中必須再加抽驗一次，確保農藥「未檢出」才能掛嚴選。

宜蘭嚴選的認證名單會變化，這期檢測通過上市的農作，縣政府視其產出數量發給嚴選標籤可貼或繫掛在稻米、蔬果包裝，但並不保證下一期農作也能過關。

曾有壯圍鄉哈密瓜農申請嚴選認證，直到第三年才通過，大嘆要拿標章很困難；另外宜蘭知名的三星蔥有部分農戶取得嚴選標章，縣府舉辦嚴選稻米競賽從田間開始檢驗農藥，最近一期的嚴選冠軍米標售，飆到每公斤8888元天價。

每期農作都要檢驗，農業處表示，縣府動員人力相當多，宜蘭嚴選最近已建立市場品牌，在LINE購物平台也有嚴選商品，外縣市政府曾前來觀摩覺得宜蘭作法「勁厚工」，但縣府認為唯有用最根本的方法實地檢驗，才能確保品質，消費者網購也不必擔心踩到地雷。

宜蘭嚴選標章已建立市場品牌，最近一期的嚴選冠軍米標售，拍賣出每公斤8888元天價，現在網路也有賣嚴選米。本報資料照
宜蘭嚴選標章已建立市場品牌，最近一期的嚴選冠軍米標售，拍賣出每公斤8888元天價，現在網路也有賣嚴選米。本報資料照
宜蘭嚴選標章的蔬果等農產品已建立市場品牌，在大台北農民市集都能賣出不錯價錢，現在網路上也有販售。圖／縣政府提供
宜蘭嚴選標章的蔬果等農產品已建立市場品牌，在大台北農民市集都能賣出不錯價錢，現在網路上也有販售。圖／縣政府提供

稻米 農民 抽驗
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