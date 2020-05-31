不適任老師調花蓮玉里國小 縣府將提案拒絕

高雄市一名陳姓特教老師遭多名家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品，近日縣外介聘到花蓮縣玉里國小，讓家長和師生十分擔心。縣府表示，支持學校拒絕不適任教師入校，會再向教育部提案不同意陳師調入花蓮。人本教育基金會明天將開記者會，拒絕陳師進入校園，以免再造成學生傷害。

花蓮縣府今聲明立場，支持玉里國小反對陳師調任花蓮。縣府指出，玉里國小於今年申請縣內教師介聘作業，提報特殊教育教師身心障礙類1名缺額，因無縣內教師申請調入該校，於是參加教育部委託台中市政府辦理教師介聘他縣市作業。

介聘結果已於5月26日公告，是來自高雄市的陳姓特殊教育教師調入玉里國小，但經查陳師於高雄任教期間，發生數起對特教學生嚴重體罰事件，引發校園一片譁然。

花蓮縣府教育處長李裕仁表示，縣府立場與學校一致，支持學校及家長會拒絕不適任教師入校，縣府將全力協助玉里國小進行後續介聘相關作業，請陳師原服務學校，對未盡不適任教師處理情形提出說明，並請玉里國小召開教師評審委員會後，向教育部召開縣外介聘委員會提案，不同意陳師調入花蓮。

陳師於高雄任教期間，多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教，更被多名家長指控常於上課期間播放影片給學生看，自己卻在滑手機，針對需訓練自理能力的學生言語辱罵，導致該名學生對如廁產生極大焦慮，也曾因體罰及疏忽造成學生受傷。

另外，陳師多次指稱治療復健無效，強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等而遭檢舉。甚至學校啟動不適任教師輔導程序後，她疑似規避長期請假未到校，各界對陳師接受相關輔導後的成效存有疑慮。讓玉里國小家長及教師們憂心，陳師無視身心障礙學生需求、無心從事特殊教育工作，恐造成學生及家長們身心傷害。

人本教育基金會及10名玉里國小家長，預計明天上午9時30分在花蓮縣議會召開記者會，拒絕不適任教師入校園，4名縣議員及玉里鎮長蔡秋龍也將出席。