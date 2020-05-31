東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點

新冠疫情防疫期間，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理的第六屆「東海岸大地藝術節」不中輟，請來國外藝術家完成檢疫後駐地創作，日籍夫婦杉原幸信、中村綾花共同作品「波浪方舟」已近完工，也為伽路蘭遊憩區增添一個網美打卡拍照的共公裝置藝術。

東管處長林維玲表示，疫情趨緩，東管處也配合大地藝術節推出套裝旅遊行程，搭配8月起即將登場的9場月光海音樂會，歡迎大家來台東吹海風，體驗深度、有感的人文之旅。

東管處表示，今年邁入第六屆的東海岸大地藝術節，以「邊界聚合」為主題，今年計6件國內外藝術家的作品，象徵在板塊劇烈衝擊下，綻放出無限可能花朵，雖有疫情攪局，但多數均已近完工。

日籍夫婦杉原信幸、中村綾花選擇都蘭山稜線與都蘭灣的海天交會線，作為創作基地，夫妻兩在加路蘭海邊徒手撿拾及搬運珊瑚礁（咕咾）石創作，花近3周完成「波浪方舟」，靈感來自達悟族併板舟，也呈現阿美族豐富的海洋文化。

就連東管處小編也感動的表示：「看著藝術家在勞動中，與環境對話的身影，這是身為藝術節策展團隊最幸福的時刻」。