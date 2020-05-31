聽新聞
test
0:00 / 0:00
東海岸大地藝術節登場 花東海岸再添6處網美打卡點
新冠疫情防疫期間，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理的第六屆「東海岸大地藝術節」不中輟，請來國外藝術家完成檢疫後駐地創作，日籍夫婦杉原幸信、中村綾花共同作品「波浪方舟」已近完工，也為伽路蘭遊憩區增添一個網美打卡拍照的共公裝置藝術。
東管處長林維玲表示，疫情趨緩，東管處也配合大地藝術節推出套裝旅遊行程，搭配8月起即將登場的9場月光海音樂會，歡迎大家來台東吹海風，體驗深度、有感的人文之旅。
東管處表示，今年邁入第六屆的東海岸大地藝術節，以「邊界聚合」為主題，今年計6件國內外藝術家的作品，象徵在板塊劇烈衝擊下，綻放出無限可能花朵，雖有疫情攪局，但多數均已近完工。
日籍夫婦杉原信幸、中村綾花選擇都蘭山稜線與都蘭灣的海天交會線，作為創作基地，夫妻兩在加路蘭海邊徒手撿拾及搬運珊瑚礁（咕咾）石創作，花近3周完成「波浪方舟」，靈感來自達悟族併板舟，也呈現阿美族豐富的海洋文化。
就連東管處小編也感動的表示：「看著藝術家在勞動中，與環境對話的身影，這是身為藝術節策展團隊最幸福的時刻」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言