外木山海域出現流刺網 熱血潛水教練：看到一定剪

基隆市外木山海岸在離岸不到50公尺的海底，出現3面流刺網，最大一面高約2公尺，長度超過100公尺。潛水教練周彬斌昨天號召同好下水，割除漁網，免得再害海底生物喪命，甚至讓潛水客纏上，陷入危機。

外木山海岸常見潛水客，當地海興游泳池更是民眾戲水熱門地點。住在新北汐止的周彬斌是海興早泳會員，日前接獲早泳會長輩告知，距離游泳池不遠處的海底出現流刺網，擔心衍生意外。

周彬斌日前與另1名潛水員下水後，發現流刺網共有3面，其中1面長度超乎他的想像。由於協助受困的魚脫困已花掉不少時間，只先清除一面小網，30日再約其他潛水同好一起下水處理。

周彬斌說，流刺網放置地點距離游泳池很近，每天都有上百人在那兒晨泳、玩水，難保不會害死人，因此「看到一定剪，管你有沒有侵占還是法規問題。」

基隆市政府產業發展處海洋及漁農科長蔡馥嚀說，3浬內禁止布放流刺網，僅在每年冬季開烏魚汛期，開放漁民申請在3浬內到離岸500公尺間放刺網捕烏魚。這批網具距岸這麼近，又有暗礁，研判應非漁船布放，從外海漂流到岸邊的可能性比較高。