疫情趨緩 花蓮東大門夜市人潮回來了

花蓮東大門夜市昨晚人潮多、來客數超過1萬人次，花蓮縣政府指出，是自新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來人流首度破萬，顯示旅遊熱度開始加溫。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔今天表示，花蓮東大門夜市自新冠肺炎期間受到「1968APP」列為旅遊警示管制熱點後，遊客數大為縮減，攤商生意受到嚴重衝擊。

自4月10日實施園區人流管制後，夜市平日來客數約2000人左右，週休假日約5000人左右，防疫期間未有人流超出管制上限情形，未來夜市仍繼續實施入園遊客體溫監測及人流管制，提供遊客安心用餐的環境。

花蓮東大門福町夜市主委黃家明表示，國內疫情緩和，夜市人潮逐漸回流，期盼中央能儘快解除東大門夜市旅遊警示，讓夜市回歸往日榮景，也希望縣府能協助攤商後續振興及行銷推廣活動。

花蓮縣政府公布「防疫新生活運動」，自109年6月1日起進出藝文場所、餐飲場所、長照據點、公共場所及各大學校等公共場所不再強制要求民眾佩戴口罩，但有發燒或呼吸道症狀、進入醫療院所、出入通風不良或擁擠密閉空間及本身有慢性病者仍須戴口罩。

花蓮縣政府表示，因應新冠肺炎疫情趨緩及為配合防疫新生活運動，考量東大門夜市為戶外場所且防疫措施成效良好，經研議後決定自6月1日起解除口罩管制。

不過東大門夜市被列為旅遊警示管制熱點部分尚未解除，將持續配合中央實施入園遊客體溫監測及人流管制，至於何時解除管制仍需視中央疫情管制政策再行調整。