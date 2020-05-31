台東林管深山特遣隊山林巡護 驚見百步蛇但最怕青竹絲

台東林管處巡山人員今天在「深山特遣隊我在山林的日子粉專」貼出兩篇圖文，其中一篇是巧遇令原住民敬畏的「山神」百步蛇，另一篇則是讓人頭皮發麻的赤尾青竹絲。

百步蛇是排灣和魯凱族群神話故事裡，神聖不可侵犯的神靈，深山特遣隊今天中午PO文：執行山林任務，途中在一棵大樹下，看見一隻百步蛇，混雜在落葉裡曬日光浴，由於偽裝太強，特遣隊員險些踩踏，事後特遣隊員忍不住笑出聲，直呼第一次近距離遇見「本尊」，真的好神奇。

有特遣隊員鼓起勇氣回到現場將帶有美麗花紋的百步蛇拍下PO網，照片一出引發熱議，由於這尾百步蛇粗大有如人手臂，引發網友熱議「這條應該山神級！」、「果然有王者風範」、「難怪叫山神，美哉」、「去找好多次了，都沒有這個大獎」。

百步蛇又名尖吻蝮，是排毒量、攻擊性與毒性都很強的大型蛇類，被視作亞洲最危險的毒蛇之一。排灣族與魯凱族原住民崇拜百步蛇，甚至有神話自詡是百步蛇子民。

另一篇文貼出巡山途中遇到赤尾青竹絲，文中甚至標記「腳底發涼、頭皮發麻的任務」，文中指出：「深山特遣任務，穿梭森林時，最怕就是遇到這位，今天經過牠一下沒注意，手就從牠的頭快速刷過去，還好夠快速，當牠就作戰位置時，我們已經遠離牠了！回頭再看剛剛的行為，腳底都涼了！光是這點就應該支持森林工作者要有危險加給。」