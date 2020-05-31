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鳩之澤支線道路邊坡坍方搶修中 傍晚可恢復單向通行

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路發生上邊坡坍方，無法通行，羅東林管處正搶修中，傍晚可恢復單向通行。圖／林管處提供
太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路發生上邊坡坍方，無法通行，羅東林管處正搶修中，傍晚可恢復單向通行。圖／林管處提供

太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天發生上邊坡坍方，無法通行，溫泉管線也有損壞，營業暫時中斷。林務局羅東林管處搶修中，預計傍晚可恢復單向通行。

由於連日多雨又有地震，造成土石鬆軟及邊坡坍方。羅東林區管理處已進場搶修，遊客全數離開鳩之澤溫泉區，該支線道路預計今天傍晚可恢復單向通車，溫泉及煮蛋槽管線預計於下周三前修復完成後，恢復營業。

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