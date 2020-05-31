鳩之澤支線道路邊坡坍方搶修中 傍晚可恢復單向通行

太平山國家森林遊樂區前往鳩之澤溫泉區的支線道路，今天發生上邊坡坍方，無法通行，溫泉管線也有損壞，營業暫時中斷。林務局羅東林管處搶修中，預計傍晚可恢復單向通行。

由於連日多雨又有地震，造成土石鬆軟及邊坡坍方。羅東林區管理處已進場搶修，遊客全數離開鳩之澤溫泉區，該支線道路預計今天傍晚可恢復單向通車，溫泉及煮蛋槽管線預計於下周三前修復完成後，恢復營業。