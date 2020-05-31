夏至日環食現身 花東推動賞天文旅遊

花蓮6月1日起邁入防疫新生活運動，放寛相關防疫措，縣府、花蓮縣富里鄉農會推動「流星花蓮」天文之旅，除設計賞星地圖，迎接百年難得一見天文奇景日環食。古代相傳日食要敲鑼打鼓嚇跑天狗，農會邀請遊客到六十石山欣賞表演團隊擊鼓，見證日環食。

夏至6月21日將出現日環食，台灣剛好位於環食帶上，包括花蓮富里鄉、台東池上等地都能看到天文奇景「日環食」的全貌。鄰近的六十石山居高視野廣闊，是觀賞日環食景點。

富里鄉農會預計在21日下午2時舉辦「2020花蓮金環食、穀舞金環喜」活動，邀民眾到六十石山聖天宮後綠美化園區，一起欣賞日環食，還有志工導覽解說，並舉辦小農市集，表演團隊會在日環食期間的下午4時14分至15分，與民眾一起擊鼓，象徵驅趕天狗。

富里鄉農會總幹事張素華說，當天會有在地青農、天文協會認證的星空導覽員徐尉傑，為民眾導覽日環食天象，還有源城國小森巴舞隊、富源國中傳統鼓隊及宜昌國中管樂等演出，農會及小農也會展售在地農特產品及米食，並推出天文限定餐點與商品。

無獨有偶，台東池上鄉公所也在21日於大坡池國家風景區，舉辦「池上金黃稻穗日環食」活動，當天下午從初虧的2時51分起，至5時26分復圓為止的日環食景象全程，都有專業天文解說員，以及打擊樂團、唯舞中東舞團、民俗舞蹈團及安歆澐等精彩表演。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，今年花蓮推動「流星花蓮」天文旅遊，除培訓天文旅宿達人，並輔導業者打造天文主題特色民宿，旅客在業者解說下，一起觀星、深入旅遊，推廣花蓮星空美景。

他表示，縣府推出賞星地圖，盤點七星潭、水璉國小、磯崎、石梯坪、光復糖廠、大農大富、掃叭石柱、瑞穗溫泉、赤科山、安通溫泉、南安遊客中心、六十石山、東富禪寺、羅山等賞星地點，遊客可到無光害的花蓮景點，欣賞浩瀚星空。