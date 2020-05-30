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訪大基隆歷史場景 魏德聖：和印象中完全不一樣很驚豔

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
走訪大基隆歷史場景，魏德聖說，和印象中完全不一樣，很驚豔。圖／基隆市政府提供
走訪大基隆歷史場景，魏德聖說，和印象中完全不一樣，很驚豔。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌大力推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，從大沙灣地區到和平島，多項考古工作串連基隆跨越4000年的歷史現場，知名導演魏德聖今天受邀到基隆進行半日參訪。魏德聖說，他已經很久很久到基隆，基隆改變、進步很多，跟他印象中的基隆完全不一樣，讓他非常驚艷與感動。

林右昌親自導覽，帶領魏導走訪基隆要塞司令部、要塞官邸，校官眷舍，大砂灣石圍遺構，並前往和平島諸聖教堂與和一路考古現場，見證在大航海時代基隆躍上世界舞台的歷史遺跡。

魏德聖說，已很久很久沒有到基隆，基隆真的改變進步很多，跟他印象中的完全不一樣，以前想到基隆，就是雨跟廟口，這次林市長親自帶訪，完全顛覆他對基隆的認識與理解。

他稱讚林市長對於文化歷史的重視與遠見，如果不是市長的領導與堅持，不可能會有這樣驚人的成果。基隆是全台灣最有條件進行歷史場景再現的城市，這樣的歷史場景不是像拍攝電影一樣是「復刻」的，而是存在真實的生活中，充滿了生命力，讓他非常驚艷與感動。

林右昌表示，他和魏導對台灣歷史與文化有相同理念與堅持，他是以空間專業加上以歷史與文化為核心精神來推動城市再造，並將消失或斷裂的歷史記憶重新找回來， 這和魏導用電影影像詮釋歷史來引動觀賞者共鳴有異曲同弓之妙。

魏德盛正籌備規畫拍攝「台灣三部曲」，述說台灣走進世界史偉大時代的精采故事，而當初荷蘭人是占領南部大員興建「熱蘭遮城」，西班牙人則占領北部雞籠興建「聖薩爾瓦多城」，是當時台灣南北兩大中心。

魏導離去前，還跟林右昌分享， 台灣三部曲這部影片中有一段荷蘭人北上攻打雞籠的部分，據說當初發動戰爭是為了黃金，讓人很好奇。

走訪大基隆歷史場景，魏德聖說，和印象中完全不一樣，很驚豔。圖／基隆市政府提供
走訪大基隆歷史場景，魏德聖說，和印象中完全不一樣，很驚豔。圖／基隆市政府提供

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