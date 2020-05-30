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基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺 拉封鎖線勿靠近

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供
基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供

基隆市外木山「大帳篷」附近的人行步道，在今晚8點多，防坡堤外水泥圍牆崩塌長約有20多公尺，人行道下陷，十分危險，民眾擔心範圍擴大到路面。消防人員及員警趕至，在現場拉起封鎖線，提醒民眾不要靠近，並通知市府相關單位處理。

議員宋瑋莉晚間趕至現場，她說，請晚間到外木山健走民眾注意，經過大帳篷附近的人行道要小心，因為路基下方疑淘空，懷疑是土石或水流造成防坡堤外水泥圍牆崩落，20多公尺的水泥塊整個崩落，民眾擔心波及路面，崩塌面積恐會擴大。

消防人員及中華所立即趕至，已在四周圍起黃色警示線，警方說，已到場戒護並通知相關單位。消防局表示，並沒有人員受傷，提醒民眾不要靠近。宋瑋莉說，可能和連日大雨有關，要求相關單位搶修及了解清楚。

基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供
基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供
基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供
基隆外木山防坡堤外圍牆崩塌20公尺，拉封鎖線勿靠近。圖／議員宋瑋莉提供

人行道 宋瑋莉 崩塌
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