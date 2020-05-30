基隆市立田徑場將花5億重建 看台可容納3000人

基隆市立田徑場將重建，市政府今天下午3點半辦理工程說明會，中央地方合力投入近5億元，工程預計110年底前完成。田徑場設計成多功能開放式運動場所，符合競技訓練與民眾運動休閒使用，看台主體將興建可容納約3000席位看台。

教育處長林祝里說，田徑場重建工程預計於110年完工，工期達400天以上，勢必影響民眾運動需求。因應民眾運動需求，施工期間，市立體育場將開放市民體育活動中心室內網球場供民眾免費使用外，也協調周邊的學校，在不影響學生作息下，增加平日及假日開放時段，讓民眾有替代的運動場域，包含成功國中、信義國中、中正國中及東信國小增加平日開放至晚上10點及假日全日開放；基隆女中則增加假日開放至下午5點。

市府表示，市立田徑場工程獲教育部體育署核定補助計2億3000萬元併同停車場計畫由獲交通部」核定2億2879萬元，重建案總經費計4億5879萬元。

工程內容將田徑場設計成多功能開放式運動場所符合競技訓練與民眾運動休閒使用。此外，看台主體將興建可容納約3000席位看台，看台下方規劃設有重量訓練室、身心障礙運動中心及民眾運動空間如晨舞、太極拳、風雨慢跑道等，並增設雨天田徑選手訓練用100米PU跑道等設施。在田徑場的周邊附設有風雨籃球場2座、開放式網球場2座、兒童遊戲區、體適能活動區及立體停車場等多項設施。