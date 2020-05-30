反卜蜂花蓮光復抗議 徐榛蔚呼籲給業者說明機會

卜蜂集團在花蓮籌設6處養雞場，引起地方反彈，花蓮3鄉鎮反卜蜂自救會今天集結在光復抗議遊行，要求業者停止設廠計劃；縣長徐榛蔚則在公開活動呼籲，應該給業者說明的機會。

卜蜂集團申請在花蓮壽豐、鳳林、光復設置6處養雞場，預計飼養37.5萬隻雞，引發三鄉鎮串連反卜蜂行動，陸續發起多場抗議活動，今天選在光復鄉掃街，逾500名鄉親高舉「反卜蜂」標語。

光復鄉馬佛部落頭目陳榮德指出，養雞場預定地距離部落只有300公尺，族人憂心會污染部落，為保護家園，一定要站出來抗議，「反卜蜂、救馬佛」。

花蓮國民黨籍縣議員蔡依靜、賴國祥也到場參與，承諾會監督花蓮縣畜牧管理自治條例的立法，也喊話業者、政府在原住民土地上設廠，就應該遵守原住民族基本法第21條，與部落、族人諮商並取得同意。

徐榛蔚雖未出現在抗議活動，但她上午出席消防局「高級救護隊暨光復分隊」開工動土典禮，致詞時突然提及養雞場議題，她表示，申請程序都是依法依規，站在中立角度，也應該給業者說明的機會，若仍沒達成共識，花蓮縣政府就會予以撤照。

徐榛蔚強調「不是幫業者說話」，並以蓋樓房為例，在自家土地申請建照蓋10層樓，卻被鄰居抗議破壞風水、擋住日照，即便合法也只能跟鄰居溝通，縣府則要保障蓋房子的合法性。