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基隆球仔山也稱火號山 深藏早期放午砲報時典故

中央社 / 基隆30日電

基隆有座「球仔山」，也稱「火號山」。「火號山」來由竟深藏早期當地施放午砲向市民報時典故。

基隆市文化局今天表示，球仔山不難想像外貌狀似球的形狀，因而得名，但說起「火號」二字，要先從「時間」概念說起，以前的人靠「日出而作，日入而息」，也就是看著太陽過日子，但在陰雨天時，以焚香計時，之後接續有日晷、水鐘的發明，讓人們可以較精準安排生活依據。

文化局指出，台灣各地在日治時期時鐘、手錶不普及年代，為規律人民作息，由台北開始實施午砲制度之後，基隆也沿用。會把施放火砲訂在正午，當然就是為了「吃飯」這件比皇帝還大的事，讓民眾只要聽到午砲聲，就知道中午休息時間到了。

文化局長陳靜萍表示，基隆的火號山也就是因為昔日在正午時刻發出午砲報時而得名，因地理位置好，轟然如雷，聲音遠傳東西兩岸、社寮島、田寮港等地。到了1929年4月1日，基隆市廢止午砲，改發電報來報午時，這是基隆市大事，也記載於基隆市志中。

她表示，基隆市政府正在整修串連白米甕至球仔山步道，完工後未來不排除在特定節日施放午砲，重現早年火號山報時的歷史場景。

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