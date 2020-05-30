70年等待 台東卑南利嘉部落巴拉冠動土

台東縣卑南鄉利嘉部落，已70年沒有巴拉冠（傳統聚會所），經地方長年爭取，今天終於動土興建，將以傳統工法建造，耆老感動地說，「感謝祖靈庇佑」。

在利嘉部落頭目潘村雲、卑南鄉長許文獻、台東縣政府原住民族行政處長方銘總3人手持竹子，以傳統方式挖土3次後，利嘉部落的巴拉冠正式動工。

「等待70年了，我們終於可以盼望到巴拉冠興建」，潘村雲表示，感謝祖靈庇佑，未來將以傳統方式施工，整個建築沒有「五金」，完全採集藤蔓當固定材料，骨架也都是使用木頭、沒有鋼筋。

利嘉部落Likavung文化發展協會理事長潘志強表示，重建部落傳統巴拉冠，是一大挑戰，尤其要將70年前的巴拉冠原汁原味重現，花了很長時間去考究文獻資料，才有了設計雛形。

他表示，巴拉冠重建需要部落大家參與，包括木頭、竹子、藤蔓材料都是就地採集，工法技藝完全不用現代建材，連釘子也沒有，是部落傳統建築的驕傲。

潘村雲表示，利嘉部落卑南族人已經很久沒有傳統聚會所，許多年長族人憂心部落文化、語言、技藝將逐漸流失，因此由地方透過民意代表建議爭取，並選擇在利嘉國小後方建置傳統文化廣場，做為部落文化復振的開始。

台東縣長饒慶鈴表示，未來巴拉冠興建完成後，族人將族群文化與傳統工藝永續傳承，做為教育學子的實體教材，也讓外地的部落年輕人，回到部落找回情感，延續重要的文化歲時祭儀。由於產權仍屬於利嘉國小，希望學校能夠多多做好地主工作，並協助地方文化傳承與教育。