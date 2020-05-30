聽新聞
test
0:00 / 0:00

反卜蜂光復抗議 徐榛蔚：應給業者說明的機會

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮居民反對卜蜂企業設置養雞場，拒絕好山好水被汙染。記者王思慧／攝影
花蓮居民反對卜蜂企業設置養雞場，拒絕好山好水被汙染。記者王思慧／攝影

卜蜂企業計畫在花蓮壽豐、鳳林及光復等鄉鎮興建養雞場，地方居民強烈反彈，反卜蜂光復自救會今天下午集結近千人，居民拉起白布條、高舉旗子遊行表達反卜蜂立場，就連部落頭目、長老教會牧師都出席，拒絕卜蜂汙染乾淨家園。花蓮縣長徐榛蔚表示，應給業者說明的機會，若無共識才會撤照。

反卜蜂光復自救會、反卜蜂鳳林自救會、長老教會及在地居民，今天在光豐農會前廣場集結，拒絕卜蜂在花蓮設置養雞場，這也是近期內第3場抗議活動。台灣基督長老教會副議長阿布絲‧打給絲非來南說，代表總會向站出來的居民致意，「自己的權益自己救」，站在這裡不論是哪個族群，都要讓企業了解族人的聲音，捍衛我們的家園。

光復鄉馬佛部落頭目陳榮德表示，養雞場預定地距離部落僅300公尺，擔心會汙染乾淨的部落，因此一定要遊行抗議。現場民眾高喊「反卜蜂、救馬佛」、「卜蜂滾蛋」，表達不滿。

花蓮縣議員賴國祥指出，在下周一會跟議員蔡依靜一起提案，將保護原住民的規定納入「畜牧場管理自治條例」草案，政府與私人企業在原住民土地上設置一定規模畜牧場，皆依照原住民基本法第21條，應與原住民族、部落或原住民諮商，並取得其同意，要保障原住民傳統領域。

縣長徐榛蔚今天出席消防局新建「高級救護隊暨光復分隊」開工動土典禮，再次說明縣府立場，卜蜂的申請皆是依法依規，可以說「從鄉公所到縣府都沒有違法」，認為應該要給業者一個說明的機會，強調「不是幫業者說話」，而是也要保障業者興建的合法性，若大家溝通後沒有共識，基於環境保護、秉持民意立場，縣府會予以撤照。

徐榛蔚以蓋樓房為例，假設一個建築師有土地，依法依規申請建照，要蓋10層樓，卻被鄰居抗議照不到陽光、破壞風水，「未來要有好鄰居，就要透過溝通」，強調溝通的重要性，並重申希望大家給業者說明的機會。

台灣基督長老教會牧者今天參加反卜蜂抗議遊行，拒絕在花蓮設養雞場。記者王思慧／攝影
台灣基督長老教會牧者今天參加反卜蜂抗議遊行，拒絕在花蓮設養雞場。記者王思慧／攝影
有小朋友跟著家人參與反卜蜂遊行抗議，拒絕卜蜂養雞場設在花蓮。記者王思慧／攝影
有小朋友跟著家人參與反卜蜂遊行抗議，拒絕卜蜂養雞場設在花蓮。記者王思慧／攝影
反卜蜂光復自救會今天發起抗議遊行活動，吸引近千人參與。記者王思慧／攝影
反卜蜂光復自救會今天發起抗議遊行活動，吸引近千人參與。記者王思慧／攝影

原住民 徐榛蔚 自救會 卜蜂
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

反卜蜂鳳林百人議會陳情 徐榛蔚：無共識才撤照

反卜蜂民眾赴議會陳情 徐榛蔚：無共識才撤照

鳳林千人抗議卜蜂養雞場 徐榛蔚：反彈嚴重會撤照

反卜蜂養雞場千人抗議 徐榛蔚：民意反彈嚴重會撤照

相關新聞

基隆大歷史場景驚喜 球子山又名火號山深藏放午炮典故

基隆市政府文化局正在進行大基隆歷史場景計畫，調查過程中，發現不管是地名或山名，其實是歷史的延伸，藏有有令人想不到的典故。...

反卜蜂光復抗議 徐榛蔚：應給業者說明的機會

卜蜂企業計畫在花蓮壽豐、鳳林及光復等鄉鎮興建養雞場，地方居民強烈反彈，反卜蜂光復自救會今天下午集結近千人，居民拉起白布條...

影／梅姬不重演 徐國勇：蘇澳治水最後拼圖拼上了

民國99年梅姬颱風超大豪雨重創宜蘭，尤其是蘇澳淹大水，災情慘重，史稱1021蘇澳大水災，為杜絕水患，宜蘭縣政府爭取加上配...

影／那年531宜蘭被轟炸死140人 音樂會哀悼籲記取教訓

1945年的5月31日，宜蘭遭二次大戰波及，被轟炸死了140人，史稱「宜蘭大爆擊」，75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展...

展望會青少年職培 原鄉孩子學水電工一技之長

台灣世界展望會東區辦室處今天舉辦「青少年職培成果展」，培力的水電班、木工班、導覽班及烘焙班在花蓮光復糖廠展現所學。阿美族...

找回部落70年「巴拉冠」技藝工法 重建部落溫度

台東卑南族利嘉部落70年沒有巴拉冠（聚會所），族人歷經2年爭取，在縣府與鄉公所協助下，今天終於開工動土，耆老很開心說：「...

基隆石雕藝術家經營藝小棧迎客 盆栽、石雕佐餐成賣點

基隆市石雕藝術家劉文龍開了一家小店，取名「藝小棧」，店內供應的餐點只有咖哩（豬排）飯，外加咖啡、茶飲和鬆餅。藝小棧店外擺...

台東金針山青山農場繡球花 綻放迎客！

台東太麻里金針山青山農場繡球花綻放，今年未受颱風、豪雨災害影響，每株繡球花展露美麗姿態，有白色、黃色、藍色、紫色，美不勝...

蘭嶼鄉親因天候滯留台東 6月1日有客運接駁服務

台東縣政府協調客運業者，6月1日起試辦預約班次繞駛至「依紗婻會館」，提供蘭嶼鄉親的接駁服務。縣府交觀處表示，試辦期間為3...

5根電線桿擋視線 基隆這處巷口車禍頻傳里民曾被撞斷腿

基隆市義二路與中船路14巷口，在義二路上有5根根電桿、1處布告欄，如果從巷口開車、騎車出來，來車視線被阻擋，居民反映常發...

美食新天地／邱媽媽草仔粿 軟Q艾草香

客家草仔粿是客家庄常見點心，但要做得好吃，要靠天然食材。花蓮吉安鄉的「邱媽媽草仔粿」，老闆娘邱徐春桃堅持用自家種的艾草，...

花蓮礦石稅額照舊 每年審議後續徵

花蓮縣議會昨審議礦石開採景觀維護特別稅自治條例草案，開徵年限和稅額兩度表決，雖維持每公噸70元計徵，但開徵年限由4年縮短...

熱門新聞

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

台南赤崁樓最新出土的古井 與雲林古井工法雷同

愛文芒果受疫情衝擊 枋寮、春日、來義合組聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。