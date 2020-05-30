反卜蜂光復抗議 徐榛蔚：應給業者說明的機會

卜蜂企業計畫在花蓮壽豐、鳳林及光復等鄉鎮興建養雞場，地方居民強烈反彈，反卜蜂光復自救會今天下午集結近千人，居民拉起白布條、高舉旗子遊行表達反卜蜂立場，就連部落頭目、長老教會牧師都出席，拒絕卜蜂汙染乾淨家園。花蓮縣長徐榛蔚表示，應給業者說明的機會，若無共識才會撤照。

反卜蜂光復自救會、反卜蜂鳳林自救會、長老教會及在地居民，今天在光豐農會前廣場集結，拒絕卜蜂在花蓮設置養雞場，這也是近期內第3場抗議活動。台灣基督長老教會副議長阿布絲‧打給絲非來南說，代表總會向站出來的居民致意，「自己的權益自己救」，站在這裡不論是哪個族群，都要讓企業了解族人的聲音，捍衛我們的家園。

光復鄉馬佛部落頭目陳榮德表示，養雞場預定地距離部落僅300公尺，擔心會汙染乾淨的部落，因此一定要遊行抗議。現場民眾高喊「反卜蜂、救馬佛」、「卜蜂滾蛋」，表達不滿。

花蓮縣議員賴國祥指出，在下周一會跟議員蔡依靜一起提案，將保護原住民的規定納入「畜牧場管理自治條例」草案，政府與私人企業在原住民土地上設置一定規模畜牧場，皆依照原住民基本法第21條，應與原住民族、部落或原住民諮商，並取得其同意，要保障原住民傳統領域。

縣長徐榛蔚今天出席消防局新建「高級救護隊暨光復分隊」開工動土典禮，再次說明縣府立場，卜蜂的申請皆是依法依規，可以說「從鄉公所到縣府都沒有違法」，認為應該要給業者一個說明的機會，強調「不是幫業者說話」，而是也要保障業者興建的合法性，若大家溝通後沒有共識，基於環境保護、秉持民意立場，縣府會予以撤照。