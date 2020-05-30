影／梅姬不重演 徐國勇：蘇澳治水最後拼圖拼上了

民國99年梅姬颱風超大豪雨重創宜蘭，尤其是蘇澳淹大水，災情慘重，史稱1021蘇澳大水災，為杜絕水患，宜蘭縣政府爭取加上配合款，總共3億1749萬元興建阿里史抽水站，1秒抽25噸水，效能宜蘭最大，內政部長徐國勇今天視察，肯定說「蘇澳治水工程最後一塊拼圖完成」也承諾相關治水方案會全力處理。

阿里史抽水站工程位在蘇澳鎮蘇澳溪與阿里史溪交會口處，包括抽水站站體、抽水機組、機電設備、埤岸橋鋼橋、引水閘門共構、引水箱涵及抽水站景觀美化等工程，去年完工，1秒抽水量達25噸，縣政府評估，抽水站建設完成後，保護人口達5千人，保護面積達127.81公頃，減免淹水之苦，同時，在抽水站外牆以熱帶魚磁磚拼貼作為藝術裝飾，融入現地環境，並搭配鄰近的冷泉公園園區，防汛外，兼顧觀光等功能。

內政部長徐國勇今天視察，宜蘭縣長林姿妙表示，宜蘭水多，梅姬颱風重創，建置阿里史抽水站，有效改善，她並建議與爭取，宜蘭、蘇澳等雨水下水道、汙水下水道等經費，請部長幫忙；而蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳治水有成，分洪堰若能再完成，蘇澳水患將永遠解決。

徐國勇說，阿里史抽水站是蘇澳市區治水工程的最後一塊拼圖，108年流域綜合治理計畫沒有，但缺的這塊治水拼圖還好有前瞻基礎建設的水環境基礎建繼續完成，中央補助3億4千萬元，在宜蘭共補助9億多，阿里史抽水站每秒抽25噸水，一秒抽這麼多水排出去，加上閘門設計，讓海水漲潮時不倒灌，再排出去，外水阻絕，內水排出去，讓鎮民安心。