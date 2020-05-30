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影／那年531宜蘭被轟炸死140人 音樂會哀悼籲記取教訓

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣九芎城文化發展協會理事長楊基山指出，宜蘭縣總共死亡140人，這是宜蘭歷史上單日死亡最多與慘烈的一天，藉音樂會記取歷史，戰爭非常可怕，若不了解這段歷史，會再發生。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣九芎城文化發展協會理事長楊基山指出，宜蘭縣總共死亡140人，這是宜蘭歷史上單日死亡最多與慘烈的一天，藉音樂會記取歷史，戰爭非常可怕，若不了解這段歷史，會再發生。記者羅建旺／攝影

1945年的5月31日，宜蘭遭二次大戰波及，被轟炸死了140人，史稱「宜蘭大爆擊」，75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡辦音樂會，哀悼罹難者，提醒戰爭的可怕，要記取歷史教訓；市長江聰淵也呼籲珍惜台灣得來不易的和平與民主。

二次世界大戰結束75周年，1945年的5月31日，美軍轟炸北台灣，宜蘭死傷嚴重，被稱為「宜蘭大爆擊」，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡舉辦「宜蘭大爆擊75周年紀念音樂會」，哀悼罹難者，有樂團演唱，撫慰心靈，及並邀當年目擊者專家學者講述宜蘭大爆擊的歷史。

九芎城文化發展協會理事長楊基山指出，1945年5月31日上午11點半，24架B25轟炸機分批飛到宜蘭上空轟炸，宜蘭縣總共死亡140人，這是宜蘭歷史上單日死亡最多與慘烈的一天，藉音樂會記取歷史，戰爭非常可怕，若不了解這段歷史，會再發生。

宜蘭市公所指出，根據史料記載，二戰末期自1944年起，美國等盟軍已開始在全台各地轟炸，最慘烈的當屬1945年的5月31日，當時宜蘭市區有許多地方有受到爆擊，宜蘭因擁有三座機場，包括南機場、北機場及西機場，被美軍視為攻擊的重點。

市公所發現，除軍事重地外，連市區內的民宅也成為被轟炸的目標，其中，位在北門附近的張姓保正一家，當時有21人避難到防空壕，死了18人，老人小孩都有，戰爭之殘酷令人震懾。

文史學者陳進傳表示，因轟炸，死傷慘重，居民跑到市郊躲空襲，而市區包括媽祖廟等建物被炸毀；耆老表示，因死傷慘重，鄰居見狀紛紛將家裡可拆的木板拆下，協助罹難者安葬，昭應宮媽祖廟附近的民宅牆壁仍可見到當年爆擊所留下的彈痕，而當年許多台灣年輕人被日本政府徵召到海外打仗，許多年輕的生命就此消逝，真有「不知為誰而戰？為何而戰？」

市長江聰淵表示，和平與民主為全世界人類的普世價值，台灣歷經多元政權的更迭，從荷蘭、西班牙、日本到戰後，今天台灣人好不容易才享有民主自由的生活，希望台灣能繼續堅持民主自由的價值，為後代營造更美好的未來。

「宜蘭大爆擊」75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡辦音樂會，安撫與哀悼，市長江聰淵也呼籲珍惜台灣得來不易的和平與民主。記者羅建旺／攝影
「宜蘭大爆擊」75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡辦音樂會，安撫與哀悼，市長江聰淵也呼籲珍惜台灣得來不易的和平與民主。記者羅建旺／攝影
文史學者陳進傳表示，因轟炸，死傷慘重，居民跑到市郊躲空襲，而市區包括媽祖廟等建物被炸毀。記者羅建旺／攝影
文史學者陳進傳表示，因轟炸，死傷慘重，居民跑到市郊躲空襲，而市區包括媽祖廟等建物被炸毀。記者羅建旺／攝影
「宜蘭大爆擊」75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡辦音樂會，安撫與哀悼。記者羅建旺／攝影
「宜蘭大爆擊」75年周年前夕，宜蘭縣九芎城文化發展協會今天在員山機堡辦音樂會，安撫與哀悼。記者羅建旺／攝影

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