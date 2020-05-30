展望會青少年職培 原鄉孩子學水電工一技之長

台灣世界展望會東區辦室處今天舉辦「青少年職培成果展」，培力的水電班、木工班、導覽班及烘焙班在花蓮光復糖廠展現所學。阿美族高二生以西結‧以匠參加水電班，他家境清寒，不畏辛勞學習焊接電線、修繕冷氣等，他說，過程中可培養耐心，未來想結合所學從事室內設計。

世界展望會辦理青少年職培方案四年有成，每周上課2次，維持4個月，以花東原鄉孩子特性訂定課程內容。世展會東區辦事處主任蕭文榮表示，像鳳林鎮的小朋友大多是阿美族，個性活潑外向，選擇可接觸人群的導覽解說；秀林鄉為太魯閣族居住地，孩子比較內向，對木工有興趣，因此開設木工班。其中水電班較特殊，由於孩子想要補貼家用，學一技之長，所以請水電師傅授課。

特別從台東成功參加成果展的以西結‧以匠，現在就讀成功商業水產職業學校，因家庭經濟困難，家裡還需照顧重度身障的哥哥，為了能學習技能，報名參加世展會的水電班。他遇到不懂的會主動詢問老師，與同學一起學習如何電銲、修燈管等技能，從中獲得自信與肯定。

他說，爸爸是裝潢工人，學會水電後除了能幫助爸爸外，家中的水電也能自己修理，學習過程收穫最大的是培養耐心，用不同的角度看待事情，未來夢想可結合水產專業，當室內設計師，創造舒適的空間。

住在秀林的太魯閣族高二生林偉祥加入木工班後，從切割椅子的造型，到釘書櫃木板都難不倒他，他說，椅子特別做成傾斜，讓人坐著更舒服，完成品放在家門口樹下，經過的人都忍不住多看幾眼，覺得有成就感，目前正努力完成櫥櫃作品，期待完工後要送給媽媽，感謝媽媽的辛勞。