找回部落70年「巴拉冠」技藝工法 重建部落溫度

台東卑南族利嘉部落70年沒有巴拉冠（聚會所），族人歷經2年爭取，在縣府與鄉公所協助下，今天終於開工動土，耆老很開心說：「有了巴拉冠，祖靈庇佑部落」。

Likavung文化發展協會理事長潘志強表示，重建部落傳統巴拉冠，是一大挑戰，尤其要將70年前的巴拉冠，原汁原味重現，花了很長時間去考究文獻資料，才有了設計雛形。

他說，巴拉冠重建是要部落大家參與，包括木頭、竹子、藤蔓材料都是就地採集，工法技藝完全不用現代建材，就連釘子也沒有，這是最特別的地方，也是部落傳統建築的驕傲。

今天早上動土前，部落祭司帶領青年、婦女、耆老，潔淨聚會所周圍，並祭拜告知祖靈這一天舉行巴拉冠動土，這塊地未來將是部落舉行年祭跟任何祭典活動地點。

部落陳姓耆老說，卑南族巴拉冠是整個部落的精神所在，因為沒有巴拉冠的時候，就是很像散沙一樣，好不容易爭取到巴拉冠，部落上上下下都很重視，很珍惜。