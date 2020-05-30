聽新聞
test
0:00 / 0:00
找回部落70年「巴拉冠」技藝工法 重建部落溫度
台東卑南族利嘉部落70年沒有巴拉冠（聚會所），族人歷經2年爭取，在縣府與鄉公所協助下，今天終於開工動土，耆老很開心說：「有了巴拉冠，祖靈庇佑部落」。
Likavung文化發展協會理事長潘志強表示，重建部落傳統巴拉冠，是一大挑戰，尤其要將70年前的巴拉冠，原汁原味重現，花了很長時間去考究文獻資料，才有了設計雛形。
他說，巴拉冠重建是要部落大家參與，包括木頭、竹子、藤蔓材料都是就地採集，工法技藝完全不用現代建材，就連釘子也沒有，這是最特別的地方，也是部落傳統建築的驕傲。
今天早上動土前，部落祭司帶領青年、婦女、耆老，潔淨聚會所周圍，並祭拜告知祖靈這一天舉行巴拉冠動土，這塊地未來將是部落舉行年祭跟任何祭典活動地點。
部落陳姓耆老說，卑南族巴拉冠是整個部落的精神所在，因為沒有巴拉冠的時候，就是很像散沙一樣，好不容易爭取到巴拉冠，部落上上下下都很重視，很珍惜。
潘志強表示，巴拉冠共花費約180萬元，相信在部落族人團結下，最快預計今年8月底前完工；期望透過重建巴拉冠的機會，「能找回先人工法技藝，找回部落溫度」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言