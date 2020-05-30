基隆大歷史場景驚喜 球子山又名火號山深藏放午炮典故

基隆市政府文化局正在進行大基隆歷史場景計畫，調查過程中，發現不管是地名或山名，其實是歷史的延伸，藏有有令人想不到的典故。比如最近探查的「球子山」，上面有座燈塔，正在規畫為觀光旅遊景點，但這座山，又被稱為「火號山」，原來背後有一個老一 輩人才知的「放火砲」典故。

文化局說，球子山為何叫「火號山」，很多人無法理解，難不成曾著了火？還是像把火炬的山？這些都令人難人好奇。

文化局表示，原來以前的人「日出而作，日入而息」，看著太陽過日子，但是陰天、下雨天又怎麼知道時間呢？以前有焚香的計算方式，例如武俠小說常用的「一炷香的時間」，接下來又有日晷、水鐘的發明。

後來又有「午炮」誕生，放炮時間在正中午，提醒民眾該吃飯了。文化局發現，球子山會被叫為「火號山」，就是當年放午炮的地方。「午炮制度」是早年為了規律人民的作息，養成使用標準時間的制度，統一告知民眾的普遍作法。日治時期，在1865年由台北開始實施午炮制度。

文化局說，午炮讓基隆的農民、漁夫、船上工人等知道中午吃飯時間到，基隆的午炮地理位置好，發出來的聲音可以遠傳東西兩岸、社寮島、仙洞、田寮港等地，但在1929年4月1日，基隆市廢止午炮，改發電報來報午時，這是基隆市的大事，也都記載於基隆市志中。